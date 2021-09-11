Студенты на Левобережье в Улан-Удэ обустраивают проходы для жителей

Они вместо со спасателями укладывают мешки с песком там, где уже вода прибыла и перекрыла дороги



В СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ студенты четвёртого курса кафедры «Промышленная экология и защита в ЧС» ВСГУТУ уложили деревянные поддоны в местах скопления воды.



Они работают наравне со спасателями: укладывают мешки с песком там, где уже вода прибыла и перекрыла дороги. Работы произведены в СНТ «Весна», «Урожай», СОНТ «Судостроитель» и под Селенгинским мостом на основном русле реки.



- Кафедра ВСГУТУ постоянно выделяет студентов для помощи городским спасателям. Именно в эти дни их помощь особенно важна, - отметили в мэрии Улан-Удэ.

