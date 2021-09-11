Студенты на Левобережье в Улан-Удэ обустраивают проходы для жителей

Они вместо со спасателями укладывают мешки с песком там, где уже вода прибыла и перекрыла дороги
В СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ студенты четвёртого курса кафедры «Промышленная экология и защита в ЧС» ВСГУТУ уложили деревянные поддоны в местах скопления воды.
Они работают наравне со спасателями: укладывают мешки с песком там, где уже вода прибыла и перекрыла дороги. Работы произведены в СНТ «Весна», «Урожай», СОНТ «Судостроитель» и под Селенгинским мостом на основном русле реки.
- Кафедра ВСГУТУ постоянно выделяет студентов для помощи городским спасателям. Именно в эти дни их помощь особенно важна, - отметили в мэрии Улан-Удэ.
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