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В Улан-Удэ продолжают ловить безмасочников в автобусах

В Улан-Удэ продолжают ловить безмасочников в автобусах
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Протоколы составили на водителей нескольких маршрутов

8 сентября мобильные группы проконтролировали соблюдение антиковидных мер в общественном транспорте. Было проверено 43 транспортных средств и 255 пассажиров. Выявлено девять нарушений, сообщили в пресс-службе мэрии.

В общественном транспорте рейды проводят сотрудники комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству совместно с ГИБДД.

- За отсутствие защитных масок составлено три протокола на водителя и пассажира маршрута №59, на водителей маршрутов №40 и №134, - сообщили в управлении общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

Ежедневно сотрудники специализированной организации ООО «Биофарм Технолоджи» проводят дезинфекцию трамваев и автобусов сертифицированными препаратами. Кроме того, дополнительно городскими транспортными предприятиями организована работа по дезинфекции поручней, ручек, проветриванию салонов транспортных средств.

Всего по результатам рейдов по предприятиям, магазинам и торговым центрам мобильные группы составили 3138 административных протоколов, из них: 1938 - на физических лиц, 793 – на должностных лиц и 407 - на юридических лиц (ИП).

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