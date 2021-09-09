Байкал включили в топ-10 озёр для осенних путешествий

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Байкал оказался в рейтинге ниже Ладожского озера



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, на какие озёра можно поехать осенью отдохнуть.



Большинство туристов (35%) самым красивым озером страны для осенних путешествий считают Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. На втором месте 21%) — Байкал в Бурятии и Иркутской области. «Бронзу» получили сразу два озера — Кояшское озеро в Крыму и Сейдозеро в Мурманской области, набрав по 8% голосов.



Десять самых красивых озёр в России для осенних путешествий, по версии Tvil.ru:



1. Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области, 35%

2. Байкал в Бурятии и Иркутской области, 21%

3. Кояшское озеро в Опукском заповеднике в Крыму, 8%

4. Сейдозеро в Мурманской области, 8%

5. Баскунчак в Астраханской области, 6%

6. Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, 6%

7. Селигер в Тверской области, 6%

8. Малиновое озеро в Алтайском крае, 4%

9. Кардывач в Красной Поляне, 2%

10. Озеро Лотосов в Волгоградской области, 2%



