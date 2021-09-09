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Байкал включили в топ-10 озёр для осенних путешествий

Байкал включили в топ-10 озёр для осенних путешествий
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Байкал оказался в рейтинге ниже Ладожского озера

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, на какие озёра можно поехать осенью отдохнуть.

Большинство туристов (35%) самым красивым озером страны для осенних путешествий считают Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. На втором месте 21%) — Байкал в Бурятии и Иркутской области. «Бронзу» получили сразу два озера — Кояшское озеро в Крыму и Сейдозеро в Мурманской области, набрав по 8% голосов.

Десять самых красивых озёр в России для осенних путешествий, по версии Tvil.ru:

1. Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области, 35%
2. Байкал в Бурятии и Иркутской области, 21%
3. Кояшское озеро в Опукском заповеднике в Крыму, 8%
4. Сейдозеро в Мурманской области, 8%
5. Баскунчак в Астраханской области, 6%
6. Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, 6%
7. Селигер в Тверской области, 6%
8. Малиновое озеро в Алтайском крае, 4%
9. Кардывач в Красной Поляне, 2%
10. Озеро Лотосов в Волгоградской области, 2%

Байкал озеро туризм

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