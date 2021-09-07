Бурятский общественник придумал критерии лучших бууз

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Порванные буузы - это ужас», - отмечает Эрдэни Дымчиков



Бывший замминистра спорта и молодёжной политики Бурятии, сейчас директор турфирмы, общественник Эрдэни Дымчиков поделился своими критериями оценки национального, всеми любимого блюда – бууз.



- Как-то сидел и думал - какими должны быть идеальные буузы, и придумал для себя четыре основных критерия хороших бууз, - пишет Дымчиков в соцсети.



Первый критерий для него – это внешний вид. Буузы должны быть красивыми, защипы ровными и одинаковыми.



- Тесто - оно должно быть тонким и, самое главное, не порванным! Порванные буузы - это УЖАС! Когда тебе достаются дырявые буузы - в них нет сока, и создается такое ощущение, что тебя кинули... Ещё важно, чтобы тесто на самом верху не было слишком толстое - в таких случаях оно бывает сырым внутри (беее!), - продолжает экс-замминистра спорта.



Он добавляет, мясо - это важнейший пункт, и он состоит из отдельных подпунктов.



- Мясо не должно быть слишком жирным. В идеале мясо должно быть рубленое. Если нет, то пропущено через крупную решётку мясорубки (ни в коем случае не через мелкую!). Я люблю, когда в фарше много лука. Он делает мясо сочным и даёт сок. Люблю, когда в фарше рубленное сало кусочками. Хороший фарш должен быть чуть-чуть пересоленым. Должно быть идеальное соотношение говядины и свинины (70/30%), - расписал Эрдэни Дымчиков.



- Сок - этот божественный нектар является основной целью любого бузомана! Хорошие бузы содержат хороший сок! Он должен быть нежирным и сочным, - заключил он.



Пост Дымчикова был опубликован в паблике ves_ulan_ude, пользователи активно комментируют его, делятся своими рецептами, а также шутят:



«В нашей семье главное, чтобы в фарше присутствовала черемша (закаменские буряты)»

«А лучше всего только из говядинки жирной, без свинины. Так наши предки делали. Добавляли мангир дикий и всё. Обалденно. Сок наивкуснейший!!!»

«Хорошее мягкое тесто, мясо, лук чуток. Сало кусками - больше на любителя. Не кладите, пожалуйста, в мясо перец и специи»

«Это мнение одного человека, а буузы готовят по-разному! И в разных районах все готовят по-разному!»

«Только не кусочками сало, лучше молотое. И чёрный перец слегка»

«Лук и сало рубленые в фарше терпеть не могу, да и тесто чтобы не толстое, где блин пять защипов»

«Представляю, как через несколько десятков лет чтоб открыть буузную, придётся проходить такую комиссию. Прошёл - открываешь буузную. Не прошёл – позную»

«Да изюминка должна быть у каждого. В основном всё верно. Самое главное - это надкусить буузу и получить ни с чем не сравнимое наслаждение от божественного нектара-сока».

