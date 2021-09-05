В Бурятии на Байкале прошёл массовый субботник

На уборку побережья приехали более 450 волонтёров со всей страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



4 сентября на берегу Байкала, вблизи посёлка Танхой, прошёл массовый субботник в рамках всероссийской акции «Вода России». На побережье съехались более 450 волонтёров со всей страны.



- Сегодня здесь собрались волонтёры ОАО «РЖД» и представители акции «Вода России», студенты различных университетов, которые были отобраны по результатам их волонтёрской деятельности. Это лучшие из лучших волонтёры, которые активно проявляли себя в течение года, участвовали в различных акциях, были организаторами этих акций. Ребята в качестве бонуса получили возможность приехать сюда, на Байкал, - рассказала Светлана Тюменева, представитель волонтёрского отряда.



Ранним утром, перед открытием акции, волонтёры смогли прогуляться по экологической тропе, которая проложена от визит-центра «Байкал Заповедный» до посёлка Танхой. Её строительство было завершено в августе этого года. Маршрут длиной в более чем километр знакомит посетителей с историей Танхоя ХХ века.



Открытие акции прошло в обед. На нём выступили заместитель министра природных ресурсов и экологи России Сергей Ястребов, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, представители правительства Иркутской области и зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.



Иван Альхеев поприветствовал волонтёров на бурятской земле. Он также рассказал о предпринимаемых мерах по сохранению Байкала в чистоте, ликвидации свалок и строительстве очистных сооружений.



- Сегодня правительством Бурятии, правительством России проводится очень большая работа. Выделены огромные средства, 14 миллиардов рублей, из бюджета нашей страны для строительства и реконструкции 21 очистного сооружения, - рассказал зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.



Также главной гостью акции стала актриса, постоянный амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова. Она отметила, что им повезло с погодой для уборки, однако прекрасное настроение омрачает большое количество мусора на побережье.



- Куда бы мы не приехали, всегда надеемся, что будет чисто. Но там бумажечка маленькая, там бумажечка и собираются горы мусора. Точно также и здесь, мы пока шли, насобирали полные пакеты, - рассказала Юлия Михалкова.



Несмотря на частые субботники, организуемые волонтёрами или различными организациями, огромные денежные вливания из бюджетов, ситуация с мусором всё равно остаётся плачевной.



- С дикими туристами ситуация повторяется и повторяется. Это все территории, куда съезжаются, допустим, за Горячинском есть территория, куда съезжаются «дикие» туристы. Есть территории за Максимихой. Так за каждым населённым пунктом есть такие укромные красивые места, куда люди на собственных автомобилях приезжают и оставляют много мусора. Начиная с унитазов, заканчивая сетями, баннерами и, конечно же, много мусора от алкогольных вечеринок, - поделился бурятский общественник Чингис Болотов.



Этот год в Иркутской области объявлен годом Байкала. Но примечателен он в 2021-м не только этим. Уровень воды в озере в этом году достиг своего исторического максимума.



На 31 августа уровень составлял 457,15 м. Близкие показатели были в 1994 году.



- Байкал достиг своего исторического максимума со времён строительства ГЭС на иркутской стороне. Поэтому Иркутская область сейчас увеличила сбросы на платине, чтобы мы не разрушали экосистему Байкала, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Матвеев.



Субботник на побережье озера Байкал закончился вечером. На следующий день волонтёры отправились собирать мусор на берег озера со стороны Иркутской области.



Справка:



Министерством природных ресурсов и экологии РФ реализуется федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В рамках федерального проекта проводятся мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов – Всероссийская акция «Вода России», которая способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности к охране и улучшению качества водных ресурсов.



Акция признана одной из крупнейших экологических инициатив в России. За семь лет проведения она объединила шесть миллионов человек из 85 регионов.

