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Ещё 90 жителей Бурятии заболели COVID-19

Ещё 90 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число случаев заражения приближается к 57 тысячам

По данным управления Роспотребнадзора на утром 4 сентября в Бурятии зарегистрировано 56 771 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (27 665) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
Суточный прирост составил 90 больных. Из выявленных за прошедшие сутки больных – 70 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 49 161 человек, в том числе 40 за прошедшие сутки, дополнительно сняты с наблюдения 112 человек.

В стационарах получают лечение 330 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 278. В отделениях реанимации находится 43 пациента, из них старше 65 лет – 26, на ИВЛ – 25 пациентов, из них старше 65 – 13 человек.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 423 койки: занято – 330, свободно – 93 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,0%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1018 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1783 человека, в том числе за прошедшие сутки скончались два человека – оба старше 65 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 4 сентября в Бурятии возобновляется работа ночных клубов для вакцинированных посетителей. Открыться они смогут только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия». Для посещения ночного клуба обязательно наличие документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции.

коронавирус профилактика

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