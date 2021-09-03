В список попали 40 лучших музыкальных исполнителей из самых разных стран
Этногруппа «Намгар» заняла первое место в международном чарте. Об этом сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева в Facebook.
- Друзья! Прекрасная новость! «Международный чарт мировой музыки» (Transglobal World Music Chart TWMC) опубликовал хит-парад на сентябрь 2021 года, и его возглавил альбом «Nayan Navaa» этногруппы «Namgar». В список попали 40 музыкальных исполнителей из самых разных стран. Поздравляю Намгар Лхасаранову и всех почитателей её таланта. Она в лидерах в чарте! – написала она в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», певица Намгар Лхасаранова из Бурятии объявила летом 2020 года о старте краудфандинг-проекта на портале Planeta.ru, в рамках которого в 2021 году будет выпущен новый альбом группы «Намгар». Певица призывала поддержать проект – стать акционером альбома, сделать предзаказ пластинки или купить лот.
25 февраля 2021 года сбор денег на новый альбом был завершён – музыканты собрали 249 тысяч из запланированных 300. Проект на платформе поддержали 213 раз, и на нём появилась отметка – «успешно завершён».
Альбом вышел летом.
Альбом группы «Намгар» возглавил международный чарт
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