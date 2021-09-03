 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

Детский омбудсмен в Бурятии помогла с путёвкой в детсад

Детский омбудсмен в Бурятии помогла с путёвкой в детсад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также Наталья Ганькина помогла семье в получении пенсии по потере кормильца

К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась мама с маленьким ребёнком, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Женщина одна живёт с маленькой дочерью в Иволгинском районе. По документам у девочки нет отца. Биологическим отцом являлся гражданский муж матери, который умер в ноябре 2020 года. Мать не работала, так как дочь не посещала детский сад. Всей семье пришлось жить на зарплату сожителя женщины.

По стечению обстоятельств мать и ребёнок оказались в трудной жизненной ситуации, им требовалась помощь.

- Я обратилась в администрацию Иволгинского района о необходимости оказания женщине содействия в обеспечении ребёнка местом в детском саду, а также в установлении отцовства девочке с целью дальнейшего оформления ребёнку пенсии по потере кормильца, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.

На сегодня необходимая помощь семье оказана, ребёнок посещает детский сад, мама работает. Октябрьским районным судом Улан-Удэ установлено отцовство посмертно. На основании судебного решения назначена пенсия по потере кормильца.
уполномоченный по правам ребенка детские сады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Детский омбудсмен в Бурятии помогла с путёвкой в детсад
Детский омбудсмен в Бурятии помогла с путёвкой в детсад
Общество, 03.09.2021
Также Наталья Ганькина помогла семье в получении пенсии по потере кормильца
Жительнице Бурятии незаконно отказали в пособии
Жительнице Бурятии незаконно отказали в пособии
Общество, 03.09.2021
Женщина обратилась за помощью к детскому омбудсмену
В Улан-Удэ растёт число светофоров для смартфонозависимых
В Улан-Удэ растёт число светофоров для смартфонозависимых
Общество, 03.09.2021
Необычные «лежачие» светофоры установлены на восьми улицах
В улан-удэнском СНТ запущен бесплатный автобус
В улан-удэнском СНТ запущен бесплатный автобус
Общество, 03.09.2021
Это связано с частичным подтоплением дороги
Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу
Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу
Общество, 03.09.2021
Приём доноров с 8 до 13 часов
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 03.09.2021
Для сбора дикоросов, валежника и орехов определены специальные места  
В Бурятии заболеваемость COVID-19 держится почти на одном уровне
В Бурятии заболеваемость COVID-19 держится почти на одном уровне
Общество, 03.09.2021
Госпитализировано сейчас более 340 больных коронавирусом
Бурятский лама рассказал, что изображения Будды нельзя хранить в спальне
Бурятский лама рассказал, что изображения Будды нельзя хранить в спальне
Общество, 03.09.2021
Настоятель Курумканского дацана рассказал, как обращаться дома с буддийской атрибутикой
В колониях Бурятии за парты сели более 450 осуждённых
В колониях Бурятии за парты сели более 450 осуждённых
Общество, 03.09.2021
Первого сентября прошли торжественные мероприятия
Житель Бурятии осуждён за антисемитизм
Житель Бурятии осуждён за антисемитизм
Общество, 03.09.2021
Мужчина публиковал провокационные записи в соцсети 
Забайкалье примет чемпионат по военно-тактическим видам спорта
Забайкалье примет чемпионат по военно-тактическим видам спорта
Общество, 03.09.2021
Соревнования среди молодёжи пройдут по направлениям «Лазертаг», «Пейнтбол» и «Страйкбол»
В Бурятии дождливо и ветрено
В Бурятии дождливо и ветрено
Общество, 03.09.2021
В горах возможен мокрый снег 
В Улан-Удэ молодёжь выступит против терроризма
В Улан-Удэ молодёжь выступит против терроризма
Общество, 02.09.2021
В столице Бурятии проходит акция «Молодёжь за мир!»
Во всех районах Забайкалья пройдёт фестиваль «Волшебные двери»
Во всех районах Забайкалья пройдёт фестиваль «Волшебные двери»
Общество, 02.09.2021
Проект объединит на своей площадке спортивные секции, учреждения допобразования, клубы и кружки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^