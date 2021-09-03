Детский омбудсмен в Бурятии помогла с путёвкой в детсад

Также Наталья Ганькина помогла семье в получении пенсии по потере кормильца
К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась мама с маленьким ребёнком, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Женщина одна живёт с маленькой дочерью в Иволгинском районе. По документам у девочки нет отца. Биологическим отцом являлся гражданский муж матери, который умер в ноябре 2020 года. Мать не работала, так как дочь не посещала детский сад. Всей семье пришлось жить на зарплату сожителя женщины.
По стечению обстоятельств мать и ребёнок оказались в трудной жизненной ситуации, им требовалась помощь.
- Я обратилась в администрацию Иволгинского района о необходимости оказания женщине содействия в обеспечении ребёнка местом в детском саду, а также в установлении отцовства девочке с целью дальнейшего оформления ребёнку пенсии по потере кормильца, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.
На сегодня необходимая помощь семье оказана, ребёнок посещает детский сад, мама работает. Октябрьским районным судом Улан-Удэ установлено отцовство посмертно. На основании судебного решения назначена пенсия по потере кормильца.
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