Детский омбудсмен в Бурятии помогла с путёвкой в детсад

Также Наталья Ганькина помогла семье в получении пенсии по потере кормильца



К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась мама с маленьким ребёнком, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.



Женщина одна живёт с маленькой дочерью в Иволгинском районе. По документам у девочки нет отца. Биологическим отцом являлся гражданский муж матери, который умер в ноябре 2020 года. Мать не работала, так как дочь не посещала детский сад. Всей семье пришлось жить на зарплату сожителя женщины.



По стечению обстоятельств мать и ребёнок оказались в трудной жизненной ситуации, им требовалась помощь.



- Я обратилась в администрацию Иволгинского района о необходимости оказания женщине содействия в обеспечении ребёнка местом в детском саду, а также в установлении отцовства девочке с целью дальнейшего оформления ребёнку пенсии по потере кормильца, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.



На сегодня необходимая помощь семье оказана, ребёнок посещает детский сад, мама работает. Октябрьским районным судом Улан-Удэ установлено отцовство посмертно. На основании судебного решения назначена пенсия по потере кормильца.

