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В Бурятии испортится погода

В Бурятии испортится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике заметно похолодает

По информации Бурятского гидрометцентра, 3-4 сентября по республике ожидается холодная, ветреная погода. Прогнозируются дожди, местами сильные. В горах юго-запада и севера возможен мокрый снег, ветер до 18 м/с.

- В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Проводится комплекс превентивных мероприятий, детализированный прогноз с рекомендованным перечнем мероприятий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В случае возникновении нештатной ситуации, а также при необходимости помощи пожарных и спасателей следует звонить по телефонам 101 или 112.
прогноз погоды

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