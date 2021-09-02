В республике заметно похолодает
По информации Бурятского гидрометцентра, 3-4 сентября по республике ожидается холодная, ветреная погода. Прогнозируются дожди, местами сильные. В горах юго-запада и севера возможен мокрый снег, ветер до 18 м/с.
- В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Проводится комплекс превентивных мероприятий, детализированный прогноз с рекомендованным перечнем мероприятий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В случае возникновении нештатной ситуации, а также при необходимости помощи пожарных и спасателей следует звонить по телефонам 101 или 112.
В Бурятии испортится погода
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