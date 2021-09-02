Анатолий Михаханов ищет хозяев для своих котят





видео Юрия Ботоева



Пользователи умиляются и в шутку просят котёнка с автографом. Чтобы посмотреть на котят и выбрать себе питомца, желающим нужно написать Михаханову в соцсетях.



Как сообщал «Байкал-Daily», Анатолий Михаханов



По сюжету, пятеро молодых людей отправляются на поиски легендарного золота Колчака по карте, случайно найденной в запасниках музея. Каждый кладоискатель преследует свои цели, однако трагическая случайность меняет все их планы и заставляет действовать по жестоким правилам «золотой лихорадки». Неожиданно в поиски экспедиции властно врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых пророчески говорит одна из охотниц за золотыми слитками. Красные и белые, измотанные гражданской войной, тоже имеют свои планы на золото.



Премьера фильма стартует в кинотеатрах 9 сентября.

Пользователи умиляются и в шутку просят котёнка с автографом. Чтобы посмотреть на котят и выбрать себе питомца, желающим нужно написать Михаханову в соцсетях.Как сообщал «Байкал-Daily», Анатолий Михаханов снялся в фильме Юрия Ботоева «Золото империи» (12+).По сюжету, пятеро молодых людей отправляются на поиски легендарного золота Колчака по карте, случайно найденной в запасниках музея. Каждый кладоискатель преследует свои цели, однако трагическая случайность меняет все их планы и заставляет действовать по жестоким правилам «золотой лихорадки». Неожиданно в поиски экспедиции властно врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых пророчески говорит одна из охотниц за золотыми слитками. Красные и белые, измотанные гражданской войной, тоже имеют свои планы на золото.Премьера фильма стартует в кинотеатрах 9 сентября.

Бурятский режиссёр Юрий Ботоев и бывший сумоист, новоиспеченный актёр Анатолий Михаханов ищут котятам хороших хозяев.Недавно режиссёр снял забавное видео с котятами Анатолия Михаханова и разместил его на своей странице в Facebook. «Принесут вам счастье, друзья. У меня пятеро котят, так что пишите быстрее», - смеётся Анатолий в коротком ролике.