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Анатолий Михаханов ищет хозяев для своих котят

Анатолий Михаханов ищет хозяев для своих котят
Общество, 
Анатолий Михаханов отмечает, что пушистики принесут счастье своим хозяевам

Бурятский режиссёр Юрий Ботоев и бывший сумоист, новоиспеченный актёр Анатолий Михаханов ищут котятам хороших хозяев.

Недавно режиссёр снял забавное видео с котятами Анатолия Михаханова и разместил его на своей странице в Facebook. «Принесут вам счастье, друзья. У меня пятеро котят, так что пишите быстрее», - смеётся Анатолий в коротком ролике.

видео Юрия Ботоева   

Пользователи умиляются и в шутку просят котёнка с автографом. Чтобы посмотреть на котят и выбрать себе питомца, желающим нужно написать Михаханову в соцсетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», Анатолий Михаханов снялся в фильме Юрия Ботоева «Золото империи» (12+).

По сюжету, пятеро молодых людей отправляются на поиски легендарного золота Колчака по карте, случайно найденной в запасниках музея. Каждый кладоискатель преследует свои цели, однако трагическая случайность меняет все их планы и заставляет действовать по жестоким правилам «золотой лихорадки». Неожиданно в поиски экспедиции властно врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых пророчески говорит одна из охотниц за золотыми слитками. Красные и белые, измотанные гражданской войной, тоже имеют свои планы на золото.

Премьера фильма стартует в кинотеатрах 9 сентября.
Михаханов домашние животные кошка

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