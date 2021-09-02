Михаил Асташов завершил выступление на Паралимпиаде





Михаил Асташов родился 16 октября 1988 года в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. Родился без рук и ног, из-за чего родители отказались от него ещё в роддоме. Первые годы жизни он провёл в доме малютки, а затем рос в специализированном детдоме в Челябинской области. Именно там и начал заниматься спортом, пробуя себя в различных видах.



После выпуска Михаила из детского дома родители восстановили над ним опеку. Он какое-то время жил с ними в Бурятии, а в 2018 году переехал в Екатеринбург к тренеру Владимиру Алыпову.



Талантливый и упорный спортсмен предпочитал в последние годы паратриатлон, но класс PTS2, в котором Михаил выступает в триатлоне, не входит в программу Паралимпийских игр. Поэтому он сосредоточился на велоспорте, где только в этом году завоевал серебро и бронзу чемпионата мира, успешно отобрался на Паралимпиаду и сразу же взял два чемпионских титула.



