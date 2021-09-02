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Михаил Асташов завершил выступление на Паралимпиаде

Михаил Асташов завершил выступление на Паралимпиаде
Общество,  Фото:страница Михаила Асташова, из архива
Паралимпиец из Бурятии финишировал далеко от победителей

На Паралимпийских играх в Токио завершились соревнования в групповой велогонке на шоссе класса С1-С3 на 80 километров. Двукратный чемпион Паралимпийских Игр Михаил Асташов представлял в гонке класс С1.

- Это будет самая важная гонка для Михаила. Дело его чести, - так анонсировал эту гонку личный тренер Асташова Николай Тетерин, которого процитировали в минспорта Бурятии.

Гонка выдалась трудной для всех участников. Из-за сильного дождя видимость была практически нулевой, стоял густой туман. Кроме того, Михаил тягался со спортсменами класса С2 и С3 с меньшими поражениями. Из-за совокупности всех этих факторов Асташов финишировал далеко от тройки победителей.

Чемпионом же заезда стал британский велогонщик.

Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Асташов завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. 26 августа спортсмен выиграл индивидуальную гонку преследования на три тысячи метров в соревнованиях на велотреке. В финале он обошёл канадца на целый круг.

К тому же, по ходу квалификационных заездов Асташов установил новый мировой рекорд.

Что касается второго золота, Михаил Асташов стал чемпионом в шоссейной велогонке с раздельным стартом на 16 км. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 53,37 секунды.

Михаил Асташов родился 16 октября 1988 года в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. Родился без рук и ног, из-за чего родители отказались от него ещё в роддоме. Первые годы жизни он провёл в доме малютки, а затем рос в специализированном детдоме в Челябинской области. Именно там и начал заниматься спортом, пробуя себя в различных видах.

После выпуска Михаила из детского дома родители восстановили над ним опеку. Он какое-то время жил с ними в Бурятии, а в 2018 году переехал в Екатеринбург к тренеру Владимиру Алыпову.

Талантливый и упорный спортсмен предпочитал в последние годы паратриатлон, но класс PTS2, в котором Михаил выступает в триатлоне, не входит в программу Паралимпийских игр. Поэтому он сосредоточился на велоспорте, где только в этом году завоевал серебро и бронзу чемпионата мира, успешно отобрался на Паралимпиаду и сразу же взял два чемпионских титула.

спорт Паралимпийские игры велогонка

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