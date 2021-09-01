Бурятский лама ночует и медитирует возле ступы







Как сообщал «Байкал-Daily», Балдан лама в свои 60 лет



Недавно настоятель Кыренского дацана вернулся из Агинского Бурятского округа.



- Завершает круг Гороо паломничества. Он уже проехал свыше 3500 км (скоро будет 4000). 10 сентября его ждут на празднике в честь XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова в Иволгинском дацане, - заключили в Сангхе.

Как сообщал «Байкал-Daily», Балдан лама в свои 60 лет отправился в паломничество по святыням буддизма России на велосипеде . Паломничество продлится 60 дней. Он будет молиться ступам на родинах 21 Пандито Хамбо Лам.Недавно настоятель Кыренского дацана вернулся из Агинского Бурятского округа.- Завершает круг Гороо паломничества. Он уже проехал свыше 3500 км (скоро будет 4000). 10 сентября его ждут на празднике в честь XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова в Иволгинском дацане, - заключили в Сангхе.

Балдан лама Базаров, ширээтэ лама (настоятель – в переводе с бур. яз.) Кыренского дацана, уже три дня ночует у ступы в местности Хухэ Зурхэн Иволгинского района.- Здесь находится субурган, построенный на месте, где XII Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигэлов провёл 75 лет в медитации под землёй. Балдан лама хочет получить важные наставления от Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова в эти три дня, медитируя и ночуя возле ступы, - рассказали в Буддийской традиционной Сангхе России.В один из дней медитации пошёл необычный дождь, который называют «Аршан». Лама счёл, что благословение.