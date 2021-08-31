В Улан-Удэ велодорожку перекроют от наглых автомобилистов



Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнские автомобилисты первую в городе велодорожку на Верхней Берёзовке стали использовать как парковку





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- В ходе рабочего выезда возникла идея - расширить тротуар, который идет у нас от рынка «Тумэр морин» в сторону центра по улице Николая Петрова и также сделать велодорожку. Получится, что велодорожка будет идти от Верхней Берёзовки по Железнодорожному району практически до центра города. Считаю, что инфраструктуру велодвижения надо развивать и у нас должно получиться, - сказал мэр.







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В администрации Улан-Удэ сегодня пообещали защитить велодорожку от автомобилистов. Вскоре на дорожке будет нанесена соответствующая дорожная разметка, установлены дорожные знаки и барьеры, сообщили в пресс-службе мэрии.- После завершения работ подрядная организация «Доринвест» выполнит работы по устройству заградительных элементов. Это предотвратит движение автомобильного транспорта по тротуару, - сказал начальник управления дорожного строительства Павел Малых.Тротуарную дорожку, несущую также функцию велодорожки, строят в рамках ремонта дороги протяжённостью 5,6 км – от рынка «Тумэр Морин» до поворота на Центр восточной медицины. Ремонт продлится до 1 октября.Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил продлить велодорожку по улице Николая Петрова.