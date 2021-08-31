Для туристов Кругобайкалки запущен аудиогид

Экскурсия охватывает 85 километров пути



Туристический мобильный аудиогид запустили на Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области. Теперь, путешествуя по КБЖД, туристы могут услышать историю и легенды строительства самых интересных объектов популярного туристического маршрута.



Аудиоэкскурсия охватывает 85 километров пути и рассказывает о 35 наиболее интересных локациях. В их числе Каторжанские тоннели; карьеры из белого мрамора; культурно-выставочный центр имени С.Н. Рериха; тоннель, который обещает исполнить желания; подпорная стенка, построенная итальянскими архитекторами и многие другие богатые историей места КБЖД.



Экскурсия размещена на специализированной платформе аудиопутеводителей. Путешественникам необходимо скачать его на своё устройство и следовать звуковым подсказкам. Обязательно нужно скачать и сам гид. Прослушать информацию по маршруту смогут все желающие бесплатно, при этом аудиогид работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации. Также можно скачать приложение по QR-коду на табличках проекта, размещённых в поездах «Нерпочка», которые в этом году запущены для туристов. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

