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Баир Шигаев проиграл в четвертьфинале Паралимпиады

Баир Шигаев проиграл в четвертьфинале Паралимпиады
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Бурятский лучник остался без медали в личном первенстве

Лучник из Бурятии Баир Шигаев не сумел завоевать медаль в личном первенстве среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио. Он уступил в ¼ финала Рамезану Биабани из Ирана.

В четвертьфинал он вышел, победив в 1/8 финала соперника из Турции.

29 августа Баир Шигаев и лучница из Якутии Степанида Артахинова завоевали бронзовую медаль в смешанных соревнованиях. В поединке за третье место они победили команду Ирана со счетом 153:151. Золото тогда завоевали китайские спортсмены, которые в финале победили команду Турции.

Баир Шигаеву 38 лет, он мастер спорта международного класса. Для него это первая Паралимпиада в карьере. В спортивной копилке лучника имеется серебряная медаль чемпионата мира, а также медали с Кубков Европы. Спортом начал заниматься относительно недавно – в 2015 году.

Сегодня ещё спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал второе золото Паралимпийских игр. Михаил стал лучшим в шоссейной велогонке с раздельным стартом на 16 км. Серебро и бронзу завоевали спортсмены из США и Германии. До этого Асташов стал лучшим в индивидуальной гонке преследования на велотреке.



спорт Паралимпийские игры стрельба из лука

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