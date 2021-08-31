Бурятский лучник остался без медали в личном первенстве
Лучник из Бурятии Баир Шигаев не сумел завоевать медаль в личном первенстве среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио. Он уступил в ¼ финала Рамезану Биабани из Ирана.
В четвертьфинал он вышел, победив в 1/8 финала соперника из Турции.
29 августа Баир Шигаев и лучница из Якутии Степанида Артахинова завоевали бронзовую медаль в смешанных соревнованиях. В поединке за третье место они победили команду Ирана со счетом 153:151. Золото тогда завоевали китайские спортсмены, которые в финале победили команду Турции.
Баир Шигаеву 38 лет, он мастер спорта международного класса. Для него это первая Паралимпиада в карьере. В спортивной копилке лучника имеется серебряная медаль чемпионата мира, а также медали с Кубков Европы. Спортом начал заниматься относительно недавно – в 2015 году.
Сегодня ещё спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал второе золото Паралимпийских игр. Михаил стал лучшим в шоссейной велогонке с раздельным стартом на 16 км. Серебро и бронзу завоевали спортсмены из США и Германии. До этого Асташов стал лучшим в индивидуальной гонке преследования на велотреке.
Баир Шигаев проиграл в четвертьфинале Паралимпиады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В конце недели в 40 домах по этой магистрали появится горячая вода
У подрядчика не поднялась рука «загнать» уникальную фреску под штукатурку
Для каждого цветка важны «правильные» соседи
По словам специалистов, особая проблема связана с отсутствием источников воды
За 20 лет поток граждан и транспортных средств увеличился почти в 10 раз
Собака покусала детей
Власти города учли «горький весенний опыт»
Выпускник колледжа искусств поднял настроение ожидающим рейса пассажирам
Ограниченная в родительских права жительница Бурятии намерена вернуть право воспитывать ребёнка
Лариса Сансанова дала публичный ответ на недостоверную информацию
Игорь Шутенков призвал жителей Левобережья собрать вещи
Улан-удэнцы активно фотографируются возле нового граффити
Были составлены протоколы
Баир Шигаев продолжает борьбу в личном первенстве
Этот метод лечения является наиболее эффективным при лечении тяжёлых форм болезни плода