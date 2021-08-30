Нахальные автомобилисты возмутили улан-удэнцев
В Улан-Удэ новую велодорожку уже вовсю используют не по назначению. В паблике ves_ulan_ude появилась фотография, на которые запечатлены припаркованные автомобили на велодорожке. Улан-удэнцы активно выражают возмущение.
Пользователи пишут: «Штрафовать надо таких», «Не удивлён. И это окраина города. Что будет, если велодорожки сделают в центре», «Может быть для людей ничего не делать в городе… нет уважения ни к кому, лишь бы себе было хорошо в моменте», «Что за люди, честное слово, обнаглели!».
Как сообщал «Байкал-Daily», первую в городе велодорожку построили на Верхней Берёзовке. Здесь идёт ремонт дороги протяжённостью 5,6 км – от рынка «Тумэр Морин» до поворота на Центр восточной медицины. Велодорожка протянется по всей ширине новой дороги.
В середине августа мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил продлить велодорожку.
- В ходе рабочего выезда возникла идея – расширить тротуар, который идёт от рынка «Тумэр морин» в сторону центра по улице Николая Петрова и также сделать велодорожку. Получится, что велодорожка будет идти от Верхней Берёзовки по Железнодорожному району практически до центра города. Считаю, что инфраструктуру велодвижения надо развивать и у нас должно получиться, - заявил тогда мэр.
Первую в Улан-Удэ велодорожку используют как парковку
Общество, Фото:
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