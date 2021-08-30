 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 августа

29 августа

Популярное

Первую в Улан-Удэ велодорожку используют как парковку

Первую в Улан-Удэ велодорожку используют как парковку
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Нахальные автомобилисты возмутили улан-удэнцев

В Улан-Удэ новую велодорожку уже вовсю используют не по назначению. В паблике ves_ulan_ude появилась фотография, на которые запечатлены припаркованные автомобили на велодорожке. Улан-удэнцы активно выражают возмущение.

Пользователи пишут: «Штрафовать надо таких», «Не удивлён. И это окраина города. Что будет, если велодорожки сделают в центре», «Может быть для людей ничего не делать в городе… нет уважения ни к кому, лишь бы себе было хорошо в моменте», «Что за люди, честное слово, обнаглели!».

Как сообщал «Байкал-Daily», первую в городе велодорожку построили на Верхней Берёзовке. Здесь идёт ремонт дороги протяжённостью 5,6 км – от рынка «Тумэр Морин» до поворота на Центр восточной медицины. Велодорожка протянется по всей ширине новой дороги.

В середине августа мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил продлить велодорожку.

- В ходе рабочего выезда возникла идея – расширить тротуар, который идёт от рынка «Тумэр морин» в сторону центра по улице Николая Петрова и также сделать велодорожку. Получится, что велодорожка будет идти от Верхней Берёзовки по Железнодорожному району практически до центра города. Считаю, что инфраструктуру велодвижения надо развивать и у нас должно получиться, - заявил тогда мэр.


велодорожка парковка автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ наградили 29 педагогических работников
В Улан-Удэ наградили 29 педагогических работников
Общество, 30.08.2021
Завершилась городская педагогическая конференция
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
Общество, 30.08.2021
Участники запишут на видео сказку о Байкале
Первую в Улан-Удэ велодорожку используют как парковку
Первую в Улан-Удэ велодорожку используют как парковку
Общество, 30.08.2021
Нахальные автомобилисты возмутили улан-удэнцев
Иркутские легкоатлеты завоевали медали чемпионата мира
Иркутские легкоатлеты завоевали медали чемпионата мира
Общество, 30.08.2021
Соревнования по спорту глухих проходили в Польше
Бурятия взяла «серебро» в чемпионате «Молодые профессионалы»
Бурятия взяла «серебро» в чемпионате «Молодые профессионалы»
Общество, 30.08.2021
Школьники республики успешно выступили в компетенции «Сетевое и системное администрирование»
В Закаменском районе Бурятии открылась первая модельная библиотека
В Закаменском районе Бурятии открылась первая модельная библиотека
Общество, 30.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из села Хуртага
В Чите музеи устроят школьникам день открытых дверей
В Чите музеи устроят школьникам день открытых дверей
Общество, 30.08.2021
1 сентября ученики смогут бесплатно посетить выставки
В Иркутской области наградили лучшие семейные усадьбы
В Иркутской области наградили лучшие семейные усадьбы
Общество, 30.08.2021
Лауреатов конкурса выбрали в трёх номинациях
В Бурятии верующие отметили праздник Успения
В Бурятии верующие отметили праздник Успения
Общество, 30.08.2021
На территории строящегося собора в Улан-Удэ прошло водоосвящение и молебное пение
Резчик из Бурятии победил на фестивале в Забайкалье
Резчик из Бурятии победил на фестивале в Забайкалье
Общество, 30.08.2021
Первый фестиваль резчиков по дереву прошёл в Агинском Бурятском округе
Легкоатлет из Иркутской области стал призёром Паралимпиады
Легкоатлет из Иркутской области стал призёром Паралимпиады
Общество, 30.08.2021
Роман Тарасов выиграл «бронзу» в беге на 100 метров
Почти 90% уличного освещения в Улан-Удэ станет светодиодным
Почти 90% уличного освещения в Улан-Удэ станет светодиодным
Общество, 30.08.2021
Новые светильники ярче и потребляют в разы меньше электроэнергии
В Улан-Удэ ответили по выносу СИЗО из центра города
В Улан-Удэ ответили по выносу СИЗО из центра города
Общество, 30.08.2021
До 2026 года в колониях Улан-Удэ запланированы две стройки
Улан-удэнцев просят не объедать птиц
Улан-удэнцев просят не объедать птиц
Общество, 30.08.2021
Груши, яблони и рябины поспели на улицах города
В Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по настольному теннису
В Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по настольному теннису
Общество, 30.08.2021
В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 23 регионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^