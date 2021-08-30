Чемпионат мира по бенди в Иркутске перенесут на 2022 год

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Матчи группы «А» планируется провести осенью следующего года



28 августа прошла встреча президентов национальных федераций по хоккею с мячом России, Швеции и Финляндии. Вопросом повестки стал перенос чемпионата мира в Иркутске, который должен был состоятся в октябре этого года.



На встрече было принято решение для представления в исполком международной федерации хоккея с мячом (FIB) и оргкомитет чемпионата в Иркутске. Три президента национальных федераций предложили перенести чемпионат мира 2020 года на октябрь 2022 года. Соревнования планируется провести вновь в Иркутске. Решение по этому вопросу будет принято исполнительным комитетом FIB в ближайшее время.



Три президента также планируют провести совместную встречу в будущем, чтобы обсудить, как международное сообщество бенди может улучшить свою работу в ситуациях, аналогичных текущей пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба FIB.



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