Лудуб Очиров в день рождения исполнил проникновенную песню









Пользователи оставляют комментарии с благодарностями: «Как божественно, очень красиво, спасибо, Лудуб! Все струны души затронул!», «Очень трогательно, продолжай творить!», «Успехов в твоём творчестве. Ты сын бурятского народа! Наша гордость Республики Бурятии и всей страны!»



Автор слов песни «Не уходи, постой, прости» Любовь Тарасова-Никитина познакомилась с Лудубом Очировым несколько лет назад.



- Газета «Комсомольская правда» обратилась ко мне с просьбой взять мои стихи о Иркутске для написания песни талантливым незрячим композитором. С тех пор и началось наше совместное творчество. Наш творческий союз с Лудубом мы называем «Преемственность поколений», - рассказала поэтесса.



В честь дня рождения Лудуба Татьяна Тарасова-Никитина посвятила ему дружеское стихотворение:



«Ты композитор и поэт.

Тебе на сцене равных нет.

Звучит волшебно голос твой.

И морин-хуур поёт с тобой.

Ты молод, строен и красив.

Душа твоя - любви мотив.

Звучит волшебно голос твой.

И морин-хуур поёт с тобой.

Рояль - мелодии причал.

Сонетом музыку венчал.

Ты композитор и поэт.

Тебе на сцене равных нет!»



Отметим, накануне, 27 августа, Лудуб Очиров стал одним из участников предпоказа концертной программы колледжа искусств имени Чайковского. Это мероприятие стало «репетицией» фестиваля-смотра выпускников музыкальных училищ (колледжей искусств) 2021 года, который проведёт Ассоциация музыкальных учебных заведений и Российская академия музыки им. Гнесиных в сентябре в Москве.



В фестивале примут участие коллективы из пяти регионов, в том числе Бурятия. Республику представит как раз колледж искусств имени Чайковского. Лудуб Очиров учится в колледже по специальности «Теория музыки».



- Для меня искусство – это, прежде всего, самовыражение и помощь людям. То есть, выражая себя, помогаешь другим. Люди, когда слушают твою музыку, они находят во всём этом отклик, - говорит Лудуб Очиров.









В Сети набирает просмотры видео, на котором бурятский певец и композитор Лудуб Очиров исполняет лирическую песню «Не уходи, постой, прости». Автор слов поэт из Санкт-Петербурга Любовь Тарасова-Никитина.Премьера песни состоялась 20 августа, в день рождения Лудуба Очирова. Ему исполнилось 19 лет.- Это жизненная песня, - охарактеризовал проникновенную композицию сам Лубуд.