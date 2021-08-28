 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 августа

27 августа

Популярное

Лудуб Очиров в день рождения исполнил проникновенную песню

Лудуб Очиров в день рождения исполнил проникновенную песню
Общество, 
Поэтесса из Санкт-Петербурга, написавшая слова песни, и Лудуб Очиров познакомились несколько лет назад

В Сети набирает просмотры видео, на котором бурятский певец и композитор Лудуб Очиров исполняет лирическую песню «Не уходи, постой, прости». Автор слов поэт из Санкт-Петербурга Любовь Тарасова-Никитина.

Премьера песни состоялась 20 августа, в день рождения Лудуба Очирова. Ему исполнилось 19 лет.

- Это жизненная песня, - охарактеризовал проникновенную композицию сам Лубуд.



Пользователи оставляют комментарии с благодарностями: «Как божественно, очень красиво, спасибо, Лудуб! Все струны души затронул!», «Очень трогательно, продолжай творить!», «Успехов в твоём творчестве. Ты сын бурятского народа! Наша гордость Республики Бурятии и всей страны!»

Автор слов песни «Не уходи, постой, прости» Любовь Тарасова-Никитина познакомилась с Лудубом Очировым несколько лет назад.

- Газета «Комсомольская правда» обратилась ко мне с просьбой взять мои стихи о Иркутске для написания песни талантливым незрячим композитором. С тех пор и началось наше совместное творчество. Наш творческий союз с Лудубом мы называем «Преемственность поколений», - рассказала поэтесса.

В честь дня рождения Лудуба Татьяна Тарасова-Никитина посвятила ему дружеское стихотворение:

«Ты композитор и поэт.
Тебе на сцене равных нет.
Звучит волшебно голос твой.
И морин-хуур поёт с тобой.
Ты молод, строен и красив.
Душа твоя - любви мотив.
Звучит волшебно голос твой.
И морин-хуур поёт с тобой.
Рояль - мелодии причал.
Сонетом музыку венчал.
Ты композитор и поэт.
Тебе на сцене равных нет!»

Отметим, накануне, 27 августа, Лудуб Очиров стал одним из участников предпоказа концертной программы колледжа искусств имени Чайковского. Это мероприятие стало «репетицией» фестиваля-смотра выпускников музыкальных училищ (колледжей искусств) 2021 года, который проведёт Ассоциация музыкальных учебных заведений и Российская академия музыки им. Гнесиных в сентябре в Москве.

В фестивале примут участие коллективы из пяти регионов, в том числе Бурятия. Республику представит как раз колледж искусств имени Чайковского. Лудуб Очиров учится в колледже по специальности «Теория музыки».

- Для меня искусство – это, прежде всего, самовыражение и помощь людям. То есть, выражая себя, помогаешь другим. Люди, когда слушают твою музыку, они находят во всём этом отклик, - говорит Лудуб Очиров.



Лудуб Очиров музыканты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ещё 95 жителей Бурятии заразились коронавирусом
Ещё 95 жителей Бурятии заразились коронавирусом
Общество, 28.08.2021
Число госпитализированных больных за сутки не изменилось
В Бурятии отремонтировали обветшавший дом культуры
В Бурятии отремонтировали обветшавший дом культуры
Общество, 28.08.2021
Сегодня в Холтосоне живёт около 500 человек
В сентябре в Бурятии сыграют в «Этигэловские игры»
В сентябре в Бурятии сыграют в «Этигэловские игры»
Общество, 27.08.2021
Победителей определят в бурятской борьбе, стрельбе из лука и конных скачках
В Забайкалье проходит кубок по пляжному волейболу
В Забайкалье проходит кубок по пляжному волейболу
Общество, 27.08.2021
В соревнованиях принимают участие команды из 6 районов края и Читы
В Иркутской области вручат премии творческим работникам
В Иркутской области вручат премии творческим работникам
Общество, 27.08.2021
Объявлен конкурс достижений в области культуры и искусства
В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»
В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»
Общество, 27.08.2021
К юбилейному сезону коллектив театра «Ульгэр» готовит множество мероприятий
Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию
Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 27.08.2021
Соревнования посвящены памяти Владимира Кривоносова
В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»
В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»
Общество, 27.08.2021
Принять участие могут только жители города
Особый ребёнок из Бурятии стал лауреатом фестиваля Никаса Сафронова
Особый ребёнок из Бурятии стал лауреатом фестиваля Никаса Сафронова
Общество, 27.08.2021
Юный талант отличился в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Смешанная техника»
В районах Бурятии высаживается «Десант здоровья»
В районах Бурятии высаживается «Десант здоровья»
Общество, 27.08.2021
Следующей остановкой акции станет Иволгинский район
5 городов Иркутской области победили в конкурсе благоустройства
5 городов Иркутской области победили в конкурсе благоустройства
Общество, 27.08.2021
Лучшую комфортную городскую среду создадут в Алзамае, Свирске, Усть-Куте, Шелехове и Усть-Илимске
В Улан-Удэ стартовала акция «Книговорот»
В Улан-Удэ стартовала акция «Книговорот»
Общество, 27.08.2021
Принять участие в ней можно с 27 августа по 2 сентября
В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
Общество, 27.08.2021
Соревнования проводятся среди смешанных пар

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^