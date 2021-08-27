Часть Улан-Удэ останется без холодной воды

Холодной воды не будет с 23 часов до 8
В Улан-Удэ жителям домов 121 улицы отключат холодную воду. Причины - новая школа и замена пожарного гидранта.
- В связи с проведением работ по технологическому подключению строящейся школы по адресу: ул. Автотранспортная, 5 и замены пожарного гидранта по адресу: ул. Черняховского, 1 на водопроводе д-225мм. 27 августа 2021 г. подача холодного водоснабжения будет прекращена с 23.00 до 8.00, - сообщается в телефонограмме МУП «Водоканал».
Полный список попадающих под отключение:
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Холодной воды не будет с 23 часов до 8
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