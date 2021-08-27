Байкал попал в список мест с самыми экстремальными маршрутами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Туристов привлекает на озере загадочный мыс



Названы места в России с самыми экстремальными маршрутами. Опрос среди пользователей соцсетей сделал сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.



- В Ялте активные путешественники могут пройти по самым экстремальным маршрутам в горах – 19%. На втором месте - Камчатский край. 16% опрошенных активных путешественников приезжают в «край вулканов», чтобы испытать свою смелость, - сообщили в пресс-службе компании.



«Бронзу» в рейтинге самых экстремальных маршрутов получила республика Карачаево-Черкессия, набрав 13% голосов.



В десятку попало и озеро Байкал, точнее мыс Рытый на озере. Он расположился на девятой строчке рейтинга по результатам опроса.



- Расположенный на северо-западном берегу Байкала, мыс Рытый имеет славу самого таинственного на Байкале места. Местные жители считают мыс шаманским местом. К мысу Рытому нельзя приближаться детям и женщинам. На мысе Рытый сохранились фрагменты древней стены длиной 333 метра и ориентированные по сторонам света каменные «туры», - говорится на сайте Adrenalinetour.ru об этом загадочном месте.







