Хитрая арендатор придумала схему со съёмной квартирой
С августа прошлого года улан-удэнка сдавала квартиру в аренду 48-летней женщине. Хотя она получала оплату нерегулярно, не проверяла своё жилище.
Прожив несколько месяцев в квартире, арендатор решила пересдать снимаемую жилплощадь за более высокую арендную плату, а разницу оставлять себе, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В августе текущего года ничего не подозревающая хозяйка пришла в свою квартиру и обнаружила там незнакомую женщину, которая пояснила, что снимает это жильё. Обе женщины обратились в правоохранительные органы.
На хитрую женщину возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
На улан-удэнку возбудили уголовное дело за пересдачу квартиры
Общество, Фото:
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