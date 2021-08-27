На улан-удэнку возбудили уголовное дело за пересдачу квартиры

Хитрая арендатор придумала схему со съёмной квартирой



С августа прошлого года улан-удэнка сдавала квартиру в аренду 48-летней женщине. Хотя она получала оплату нерегулярно, не проверяла своё жилище.



Прожив несколько месяцев в квартире, арендатор решила пересдать снимаемую жилплощадь за более высокую арендную плату, а разницу оставлять себе, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В августе текущего года ничего не подозревающая хозяйка пришла в свою квартиру и обнаружила там незнакомую женщину, которая пояснила, что снимает это жильё. Обе женщины обратились в правоохранительные органы.



На хитрую женщину возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».





