Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 56 тысяч



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1771 человек, в том числе три пенсионера за прошедшие сутки.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует режим ограничительных мероприятий. По-прежнему под запретом проведение дискотек, приостановлена деятельность детских игровых зон, ночных клубов и пр.



По данным управления Роспотребнадзора на утро 27 августа в Бурятии зарегистрированобольных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (27 355) приходится на жителей Улан-Удэ.Суточный прирост составилбольных. Число заболевших постепенно увеличивается. Сегодняшний показатель выше вчерашнего на три больных. До этого было +95, +96, +97+98.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 78 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 48 931 человек, в том числе 35 выздоровели за последние сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 194 человек.В стационарах получают лечение 379 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 298. В отделениях реанимации находится 53 пациента, из них старше 65 лет – 26, на ИВЛ – 27 пациентов, из которых старше 65 – 10.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 541 койка: занято – 379, свободно – 162 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,0%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1231 человек.