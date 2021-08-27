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Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 56 тысяч

Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 56 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ежесуточный прирост больных постепенно начал увеличиваться

По данным управления Роспотребнадзора на утро 27 августа в Бурятии зарегистрировано 56 043 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (27 355) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 99 больных. Число заболевших постепенно увеличивается. Сегодняшний показатель выше вчерашнего на три больных. До этого было +95, +96, +97+98.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 78 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 48 931 человек, в том числе 35 выздоровели за последние сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 194 человек.

В стационарах получают лечение 379 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 298. В отделениях реанимации находится 53 пациента, из них старше 65 лет – 26, на ИВЛ – 27 пациентов, из которых старше 65 – 10.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 541 койка: занято – 379, свободно – 162 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,0%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1231 человек.
 
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1771 человек, в том числе три пенсионера за прошедшие сутки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует режим ограничительных мероприятий. По-прежнему под запретом проведение дискотек, приостановлена деятельность детских игровых зон, ночных клубов и пр. 
коронавирус профилактика

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