БТР, «Катюша» и лазерный тир: В Улан-Удэ стартовал форум «Армия»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабного военно-технического форума
26 августа в Бурятии стартовал масштабный военно-технический форум «Армия - 2021» (0+). Он проходит под эгидой Года науки и техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Форум организован в Бурятии сразу на семи площадках, из них в Улан-Удэ – четыре (аэродром «Восточный», военный городок Сосновый бор, остров Комсомольский, станция Дивизионная). Здесь в том числе запланированы патриотические и исторические выставки, а также реконструкция исторических событий.
На аэродроме «Восточный» работают бронеавтомобиль Тайфун-К и БТР-80. Посетители форума могут на них прокатиться. Развёрнута выставка стрелкового оружия и экипировки военнослужащих. В интерактивном лазерном тире «Рубин-110» можно пострелять из ПМ-1, ПМ-3, а также АК-1, АК-3. Состоятся показательные выступления со стрельбой из холостых боеприпасов (пневматического оружия). На площадке будет организована «Солдатская каша» и чай из полевых кухонь.
В Сосновом бору планируется статический показ более 11 единиц вооружения, военной и ретро-техники: Т-34, БМП-, 2С1, БТР-60, БРДМ-2, ИС-2, Т-55, ЗСУ-2, БМ-21, Д-30, БМ «Катюша».
Там же в «партизанской деревне» - реконструкция исторических событий времен Великой Отечественной войны, показ жизни и быта партизан.
На острове Комсомольский состоится выставка более 12 единиц вооружения, военной и специальной техники. В том числе динамическая демонстрация БТР-80 (с возможностью прокатиться посетителям форума), выступления разведывательных подразделений, работа клуба «Лазертаг», пейнтбольного клуба, а также мотоклуба «Багги» с возможностью прокатиться на мототехнике.
На площадке на станции Дивизионная военно-технический форум пройдет впервые. Здесь также планируется показ более 16 единиц вооружения, военной и специальной техники. Горожане смогут увидеть выступления представителей федерации армейской тактической стрельбы.
Также гостей форума ждут выступления военных оркестров и коллективов Улан-Удэнского гарнизона и заслуженных артистов Бурятии.
Площадки форума будут работать 26-27 августа с 11:00 до 16:00, 28 августа с 11.00 до 15:00. Вход свободный при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста.
БТР, «Катюша» и лазерный тир: В Улан-Удэ стартовал форум «Армия»
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