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В Улан-Удэ провели социальный эксперимент на заброшенном мосту

В Улан-Удэ провели социальный эксперимент на заброшенном мосту
Общество, 
Видеокамера снимала происходящее несколько часов

В Улан-Удэ активисты провели экологический социальный эксперимент.

- Мы с командой единомышленников провели социальный эксперимент на заброшенном мосту реки Селенги. Мост закрыт, сотрудники администрации города не рекомендуют туда ходить. Но место остаётся популярным для тусовок и прогулок. Эксперимент заключался в том, чтобы проверить и записать на видео, как прохожие реагируют на кучу мусора, который волонтёры специально собрали неподалёку и разбросали ради этой идеи, - рассказал общественник, руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов в соцсети.

Добровольцы разбросали специально бутылки, пакеты, пачки от чипсов на маленьком участке моста, чтоб эти отходы стали ещё заметнее. Видеокамера снимала несколько часов, как прохожие реагировали на мусорную кучу у них на пути.

- Осталось двоякое впечатление. Есть люди, которые остановились и убрали мусор, хотя бы что-то взяли. И есть те, кто равнодушно продолжил свою прогулку, - отметил Болотов.

Из 10 человек мусор собрали только двое.

- Это нельзя считать чистым экспериментом, тем более что люди оставили мусор валяться. Но этот опыт - жизненный и показывает, что отзывчивые люди есть, и даже на заброшенном мосту в Улан-Удэ, - заключил он.
мусор

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