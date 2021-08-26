В Бурятии юные лесники изучили «сестёр» кремлевских ёлок

Необычное занятие прошло в Северобайкальске
В городе Северобайкальск сотрудники Нижнеангарского авиаотделения провели занятие с ребятами из школьных лесничеств «БайкалЛес» и «Зелёная волна», рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Специалисты показали ребятам, как пользоваться лесными инструментами: мерной вилкой, высотомером и возрастным буравом.
- Эти ели приехали в наш город 27 лет назад из Новосибирского питомника, они сестрички елей, которые высажены возле московского Кремля. Мы с ребятами решили узнать рост, диаметр и возраст этих елей, а специалисты авиаотделения вызвались нам помочь, - рассказала руководитель школьного лесничества «БайкалЛес» Виктория Боярченко.
Юные лесники с лёгкостью освоили лесные инструменты и приступили к измерениям.
- Мне очень понравилось такое занятие! Я узнала, что этим елям уже 40 лет, а в высоту они больше восьми метров. Возраст мы смогли узнать с помощью возрастного бурава, который вкручивается в ствол дерева, а в резьбу бурава попадает внутренняя часть дерева, которая показывает количество колец. Такой способ совсем не вредит дереву, а мы смогли узнать точный возраст, - с улыбкой рассказала юный лесник, Катя.
В планах у ребят – внести эти деревья в список удивительных деревьев России или памятников живой природы. В дальнейшем дети планируют ухаживать и наблюдать за ростом елей.
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Общество, Фото:
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