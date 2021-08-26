На БАМе пройдут работы по модернизации пути
С 27 августа по 18 сентября на участке Моргудон – Анзеби в Иркутской области изменится расписание пассажирских поездов №71/72 Иркутск – Северобайкальск, №229 Северобайкальск – Анапа. Разница с действующим расписанием составит от +1 до +24 минуты.
Изменения связаны с проведением работ по модернизации пути. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Изменится расписание поездов из Северобайкальска
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