Изменится расписание поездов из Северобайкальска

На БАМе пройдут работы по модернизации пути



С 27 августа по 18 сентября на участке Моргудон – Анзеби в Иркутской области изменится расписание пассажирских поездов №71/72 Иркутск – Северобайкальск, №229 Северобайкальск – Анапа. Разница с действующим расписанием составит от +1 до +24 минуты.



Изменения связаны с проведением работ по модернизации пути. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

