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В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок

В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч рублей

Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.

В суде установлено, что мужчина в июне незаконно вырубил лес в Цаган-Моринском участковом лесничестве Закаменского района. Ущерб составил 180 тысяч рублей. В ходе следствия изъяты древесина и бензопила.

Суд приговорил злоумышленника к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ущерб, причинённый преступлением, мужчина возместил добровольно. Кроме того, решением суда в доход государства обращены незаконно вырубленная древесина и бензопила.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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