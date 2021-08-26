Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч рублей
Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.
В суде установлено, что мужчина в июне незаконно вырубил лес в Цаган-Моринском участковом лесничестве Закаменского района. Ущерб составил 180 тысяч рублей. В ходе следствия изъяты древесина и бензопила.
Суд приговорил злоумышленника к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.
Ущерб, причинённый преступлением, мужчина возместил добровольно. Кроме того, решением суда в доход государства обращены незаконно вырубленная древесина и бензопила.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятию приехали более 200 спортсменов из 23 регионов страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым
Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч рублей
Волонтёров приглашают принять участие в акции по уборке
В рамках праздника состоится семинар для начинающих авторов
В республике преимущественно без осадков
Жителей и гостей Улан-Удэ познакомят с творчеством земляков
Бесплатные киносеансы пройдут в 6 кинотеатрах и 2 театрах края
Участникам предстоит создать видеоролик о произведении Даширабдана Батожабая «Похищенное счастье»
Победителям подарят футболки и свитшоты
Девочек назвали Сарана и Нарана
Спортсмен будет бороться за медали в беге на 100 м и эстафете 4х100 м
Победители детского конкурса по туризму поделились впечатлениями о своей образовательной поездке
Торжественное открытие состоится 26 августа в 12:00
Кроме этого, волонтёры оказывали адресную помощь семьям