В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок

Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч рублей



Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.



В суде установлено, что мужчина в июне незаконно вырубил лес в Цаган-Моринском участковом лесничестве Закаменского района. Ущерб составил 180 тысяч рублей. В ходе следствия изъяты древесина и бензопила.



Суд приговорил злоумышленника к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.



Ущерб, причинённый преступлением, мужчина возместил добровольно. Кроме того, решением суда в доход государства обращены незаконно вырубленная древесина и бензопила.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

