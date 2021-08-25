Бурдрам готовит премьеру спектакля «Шалхуу Рабдан. Детство Батожабая»
Сегодня, 25 августа, исполняется 100 лет со дня рождения бурятского писателя, драматурга и поэта Даширабдана Одбоевича Батожабая. Вчера коллективу Бурятского театра драмы в Улан-Удэ был представлен эскиз постановки «Шалхуу Рабдан. Детство Батожабая» по мотивам повести Батожабая «Шалхуу Рабданай хөөрөөн». Спектакль посвящён столетию писателя. Режиссёром и автором инсценировки выступил Саян Жамбалов.
Постановочная команда и актёрская труппа спектакля подвели промежуточный итог работы над материалом. После просмотра спектакля прошло обсуждение, своими впечатлениями и воспоминаниями делились артисты старшего поколения, которые застали и успели поработать с Даширабданом Одбоевичем.
- Все отметили, что получился живой, лиричный спектакль, героями которого стали сам Батожабай, его родные и сокурсники по Бурятскому театрально-музыкальному техникуму. Режиссёр сумел увлечь молодых артистов, которые играли известных героев предельно искренне и достоверно, в результате возникла очень точная и пронзительная интонация спектакля. Напутствуя молодых артистов и желая спектаклю хорошей премьеры, аксакалы театра подчеркнули, что важно не только сыграть, но прожить жизнь героев, постичь судьбу великого сына бурятского народа и разделить это знание со зрителями, – сообщила литсотрудник театра Намжилма Цыденова.
Премьера спектакля «Шалхуу Рабдан. Детство Батожабая» назначена на 15 и 16 октября.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ спектакль посвятят столетию Батожабая
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