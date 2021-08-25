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В Бурятии объявлен конкурс буктрейлеров

В Бурятии объявлен конкурс буктрейлеров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам предстоит создать видеоролик о произведении Даширабдана Батожабая «Похищенное счастье»

В Бурятии пройдёт конкурс буктрейлеров по роману Даширабдана Батожабая «Похищенное счастье». Конкурс посвящён столетию со дня рождения крупнейшего бурятского прозаика и драматурга Даширабдана Батожабая, именем которого назван центр чтения республиканской детско-юношеской библиотеки. Напомним, что именно сегодня, 25 августа, отмечается 100 лет со дня рождения писателя.

- «Похищенное счастье» – главное произведение Даширабдана Батожабая, эпический роман-трилогия о жизни бурятского народа на фоне значительных исторических событий начала 20 века. В захватывающем повествовании – невероятные приключения, тайные заговоры, трагическая история любви и судьба главного героя – Аламжи, его борьба и поиски похищенного счастья, – сообщает пресс-служба детско-юношеской библиотеки.

Буктрейлер – это небольшой видеоролик, рассказывающий в художественной форме о книге. Основная его задача не только рассказать о книге, но и заинтересовать, заинтриговать читателя. При создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии и обложки книг.

Конкурсные работы принимаются с 1 сентября по 30 октября на электронную почту manager@baikalib.ru с пометкой «Конкурс буктрейлеров».

Главным призом конкурса станет сертификат на онлайн-курсы по иллюстрации от московской студии книги и книжной иллюстрации.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия конкурс литература библиотека видео юбилей книги

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