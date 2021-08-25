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Конец недели в Бурятии будет тёплым

Конец недели в Бурятии будет тёплым
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители республики могут успеть насладиться уходящим летом

Конец недели в Бурятии выдастся довольно тёплым и почти без дождей, которые льют почти всё лето.

Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. Максимальная температура воздуха днём составит +27 градусов, а ночные температуры уже приближаются к осенним – от +1 градуса.

По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 26 августа по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +17,+22.

В пятницу, 27 августа, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +1,+6, днём +21,+26, местами +13,+18.

В субботу, 28 августа, по республике также преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +22,+27, местами +15,+20.
прогноз погоды

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