В Иволгинском дацане объяснили введение паломнических билетов

Система паломнических билетов удивила некоторых пользователей Сети





Недавний пост в паблике crimburyatia породил споры среди пользователей. Житель республики возмутился тем, что с него взяли плату за посещение дворца Хамбо Ламы Этигэлова, и приложил снимок билета в доказательство.- Хочу поднять важную тему: без этих розовых бумажек в храм к Этигэлову не зайти! Почему так? – спросил он.На билете написано – «На поклонение XII Пандито Хамбо Ламе Д.Д. Этигэлову. Подношение – 250 рублей».Одни пользователи отметили, что считают это нормальным, другие – удивились плате:«Я против. Почему должны платить, люди и так делают пожертвования, когда записывают молебны»«Это добровольное должно быть пожертвование, а не бизнес»,«Народ! Что с вами? Дацан всегда жил, живёт и будет жить благодаря пожертвованиям людей! Причём здесь бизнес? Очнитесь, не будьте такими злыми!»«Это цена за вход. Пожертвование - это сколько дашь, а не по тарифу и по билетам»«Это пожертвование. На балансе республики дацан не стоит»«А если у меня не оказалось денег. Не впустят?»«Ни капли усилий не вложили, чтобы дацан до сих пор существовал, а как плохое написать, так, вон, первые пишут. Маленько думайте, люди»«Вы прочитайте, что написано «на поклонение к Этигелову», это отдельный храм, одно здание из всего комплекса Иволгинского дацана! На территорию дацана и в другие храмы можно зайти, бесплатно просто помолиться, а к нетленному телу, кому попало не стоит заходить, поэтому таким образом отсеиваются зеваки, идут те, кому действительно это нужно, они готовы заплатить 250 рублей. Вы подумайте и прочитайте, прежде чем писать что-то ради того, чтоб написать, вставить свои пять копеек и выказать своё недовольство всем вокруг»Как объяснили в пресс-службе Иволгинского дацана, подобное было введено ещё шесть лет назад.- Это было введено в 2015 году в связи с тем, что открыли безвизовое сообщение с Монголией. До этого все, кто хотел, успевали приехать на те восемь дней в году, когда проходили большие хуралы и проводились поклонения Хамбо Ламе Этигэлову. Но когда открыли безвизовый режим, сюда поехали большие группы паломников и просили открыть дворец. Тогда было решено ввести вход по паломническим билетам. Это не плата за поклонение, это вход по паломническим билетам. По этим билетам могли входить как паломники иностранные, так и российские, которые издалека приезжают и не всегда прибывают в дни поклонений - это было раньше, до ковида, - рассказала «Байкал-Daily» Алла Намсараева, руководитель службы информации и связей с общественностью дацана.Затем паломнические билеты решили оставить.- Пандито Хамбо Ламой было решено во время больших буддийских праздников не переносить Хамбо Ламу Этигэлова в главный храм на поклонение. Встал вопрос, что делать людям, которые хотят прийти на поклонение? И как раз паломнические билеты оказались как нельзя кстати. Что касается их стоимости, то половина из этих 250 рублей идёт на строительство нового храма – Согчен дугана, который сейчас возводится в Иволгинском дацане, а другая половина идёт на содержание дворца Хамбо Ламы Этигэлова, - продолжила Алла Намсараева.Детям до 12 лет – вход в храм бесплатный. Время работы дворца с 9.00 до 17.30, обед у хранителей Хамбо Ламы Этигэлова – с 12.30 до 14.00.Что касается остальных храмов Иволгинского дацана, то вход везде – бесплатный.