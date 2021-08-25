Улан-удэнец создал и развивает детский борцовский клуб

Владелец детского борцовского клуба вложил в него около 16 миллионов рублей
Два года назад в Улан-Удэ появился детский борцовский клуб «Зугалай». Его основал мастер спорта СССР Владимир Жалсараев. Также он работает в своём клубе тренером.
- К нам ходят 25 воспитанников. Ещё есть приходящие к нам в зал, чтобы тренеры работали полный цикл, с города люди тренируются. А так у нас 20 детей и пять взрослых. Это слабослышащие спортсмены, которые недавно добились успехов в Турции – стали чемпионами и призёрами мира. Они у меня в зале тренируются, - рассказал «Байкал-Daily» Владимир Жалсараев.
Детский клуб состоит не только из борцовского зала и тренажёров. Владимир Жалсараев сам спроектировал и разместил в пустующем помещении общежитие. Помимо спальных комнат, там есть столовая, раздевалки и прачечная, туалеты, а также сауна с душевыми.
Как и любой спортивный клуб, «Зугалай» проводит свои сборы. В прошлом году воспитанники выезжали на Байкал. В июне 2021 года отправились в самый борцовский регион России – Дагестан.
- Я на чемпионате России познакомился с тренерами, и мы поехали на турнир, посвящённый памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова. Провели там 15 дней сборов. Очень хорошие сборы были со «сборниками» Дагестана среди юношей. Мы потренировались на берегу Каспийского моря в оздоровительном центре «Аист». Там было почти 150 детей, и вот мы среди них. После этого я пригласил дагестанского тренера в Бурятию. Мы семь дней в июле тренировались у нас в зале, физподготовку делали, после этого семь-восемь дней мы на Байкале были, в Максимихе тоже тренировались, - поделился Владимир Жалсараев.
В этом месяце владелец клуба хотел ещё раз отправить своих лучших воспитанников в Дагестан, но помешал рост цен на билеты. Сборы в кавказкой республике пришлось отложить до осенних каникул. Там юные спортсмены пробудут 14 дней, а упущенную школьную программу будут нагонять там же в Дагестане.
Все расходы, включая перелёты, питание и жильё, меценат берёт на себя. За два года Владимир вложил в клуб около 16 миллионов рублей, и на этом останавливаться не собирается.
Недавно спонсорскую помощь оказало акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие».
- Видя наши потуги, «Забайкальское горнорудное предприятие» пошло нам навстречу и оказало помощь. Было выделено 100 тысяч рублей на форму для спортсменов. Когда дети приедут со сборов, возьмём их размеры и приобретём форму, - рассказал владелец детского борцовского клуба «Зугалай».
Отметим, «Забайкальское горнорудное предприятие» - это генеральный партнёр федерации борьбы Бурятии. Соглашение с компанией было подписано в ноябре 2019 года.
- Борцовский клуб «Зугалай» уже два года занимается воспитанием юных спортсменов, тем самым вносит вклад в подрастающее поколение. Мы растим разносторонних, сильных духом, конкурентоспособных молодых людей, - говорит о своём детище Владимир Жалсараев.
Улан-удэнец создал и развивает детский борцовский клуб
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