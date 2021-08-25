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В Чите развернётся военно-технический форум «Армия»

В Чите развернётся военно-технический форум «Армия»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Торжественное открытие состоится 26 августа в 12:00

С 26 по 28 августа в Чите на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев пройдёт форум «Армия-2021». Читинцев и гостей города приглашают посетить военно-техническую выставку.

26 августа в 12:00 состоится торжественное открытие форума, в ходе которого выступит рота почётного караула, рота специального назначения 29-й общевойсковой армии, юнармейцы, а также артисты филиала ансамбля песни и пляски Восточного военного округа. В этот же день состоится церемония вступления юных забайкальцев в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Работа выставочных площадок запланирована до 18:00. Забайкальцам представят современные и исторические образцы вооружения, военную технику и форму. Также будет работать «Партизанская деревня» и выставка «Маньчжурская операция».

В рамках форума будут организованы площадки силовых структур, МЧС, а также Юнармии, конного клуба и детских творческих объединений. Предусмотрена работа полевых кухонь, торговых точек общепита и «Военторга».

Военно-технический форум «Армия-2021» продолжится 27 и 28 августа, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

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Чита военная техника форум выставка армия Забайкальский край

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