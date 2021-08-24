В Бурятии учитель необычным способом выращивает картошку

«Тункинский Мичурин», - так отзываются об овощеводе



Преподаватель английского языка в Кыренской школе Юрий Зверев выращивает картошку методом «высоких гряд». Пресс-секретарь Тункинского района Бурятии Дора Хамаганова рассказала, что такой метод даёт рекордные урожаи.



- Юрий Александрович феноменальный овощевод! Родители были большими тружениками. Отец Александр Михайлович Зверев долгое трудился в совхозе «Саянский», а затем долгое время был главным инженером управления сельского хозяйства Тункинского района. Мать Вера Михайловна, которая была не только учителем истории, но и знатной огородницей, часто делилась своим опытом на страницах журнала «Приусадебное хозяйство», - рассказывает о земляке на своей странице в Facebook Дора Хамаганова.



На трёх гектарах земли между сёлами Кырен и Жемчуг, которые достались преподавателю от родителей, поначалу были заросли сорняков и кустарников. Юрий Александрович собственноручно благоустроил весь этот большой участок. Аккуратно огородил, используя выброшенный на свалки телеграфный провод.



Агроном-любитель сам придумал и воплотил интереснейшую практику - метод высоких гряд. Одной из особенностей является то, что землю не пашут, а «выращивают» на ней гряды. Делают валы из свежескошенной травы, осенью и весной добавляют в них навоз, сухие листья и любые другие органические остатки. В первый год делают в гряде большие лунки и добавляют в них плодородную землю. Такая почва образуется на заброшенных фермах, в выброшенных в леса и поля нерадивыми хозяевами куч навоза, и т.д.



В первый год в эту почву сажают только огурцы, которые, используя энергию гниения биомассы, дают рекордные урожаи. На второй год высаживают картофель. Семенные клубни закапывают неглубоко. Должен быть доступ кислорода, клубни должны «дышать», обдуваться свежим воздухом. «Картофель любит почву с песком, поэтому перед посадкой необходимо добавить в гряды песок и хорошо все её слои перемешать», - отмечает Дора Хамаганова.



Кроме того, Юрий Зверев считает, что цветы картофеля надо тщательно обрывать. Таким образом, сила пойдёт на плоды и не будет растрачиваться на цветение, объясняет он.



- Вот моя высокая картофельная гряда. Я здесь не пашу в привычном понимании. Я обрывают цветки со всей картошки, я не позволяю этой картошке цвести. Для того, чтоб цвет не уходил в балаболку, а эта сила уходила на образование клубней. Поэтому урожайность повышается процентов на 20, - пояснил Юрий Зверев.



Дора Хамаганова призналась, что впервые услышала о таком методе. «Тункинский Мичурин», - так назвала его пресс-секретарь района.



Для подтверждения эффективности своего Юрий Зверев продемонстрировал уже поспевший урожай. По словам Доры Хамагановой, на одном из кустов около 15-20 крупных клубней. «Без глазков. Без червоточин. Идеально ровные, белые плоды! А какие вкусные! Просто во рту тает эта уже ставшая знаменитой тункинская картошка», - призналась Дора Хамаганова.



Помимо этого, Юрий Зверев ещё выращивает лекарственные травы. Нынче получил первые полноценные семена целебного марьина корня. Дикоросы в культуре приживаются трудно, но преподавателю удалось их приручить.



Агроном мечтает о японском пикапе. «Тогда бы Юрий Александрович горы перевернул!» - предвещает грядущие события Дора Хамаганова.



- И тут, у подножья Саян, на этих трёх гектарах, политых потом настоящего потомственного земледельца, расцвёл настоящий сад, - заключила она.

