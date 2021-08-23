В Бурятии на байкальской Черепахе растёт новая берёзка

- На «Каменной черепахе» вновь вырастает берёза! Зимой 2017 года кто-то срубил берёзу, которая росла на «Каменной черепахе». И вот, через четыре года берёза снова начинает вырастать! Если срубить сосну, лиственницу, то дерево перестанет расти, а каменная берёза все равно вырастет. Каменная берёза растёт медленно, но всё равно вырастет, главное, чтобы корневая система была целая. Природа берет своё! – написал Эрдэни Дымчиков.





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видео Эрдэни Дымчикова







Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2017 года неизвестные срубили берёзку на священной Черепахе . Хулиганы бросили дерево тут же, у подножия скалы. Произошедшее шокировало и крайне возмутило жителей Бурятии.