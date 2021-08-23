В Бурятии на байкальской Черепахе растёт новая берёзка

На уникальном памятнике природы «Каменная черепаха», которая находится между сёлами Турка и Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии прижилась и растёт новая берёзка. На днях фотографию растущего деревца на своей странице в соцсети опубликовал бывший замминистра спорта и молодёжной политики, общественник, директор турфирмы Эрдэни Дымчиков.
- На «Каменной черепахе» вновь вырастает берёза! Зимой 2017 года кто-то срубил берёзу, которая росла на «Каменной черепахе». И вот, через четыре года берёза снова начинает вырастать! Если срубить сосну, лиственницу, то дерево перестанет расти, а каменная берёза все равно вырастет. Каменная берёза растёт медленно, но всё равно вырастет, главное, чтобы корневая система была целая. Природа берет своё! – написал Эрдэни Дымчиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2017 года неизвестные срубили берёзку на священной Черепахе. Хулиганы бросили дерево тут же, у подножия скалы. Произошедшее шокировало и крайне возмутило жителей Бурятии.
По факту вандализма в полиции завели административное дело, но виновных так и не нашли.
Шаман Денис Ильгеев посулил хулиганам страшные беды. «Если это был мужчина, то у него не может быть детей. Его род пойдёт на вымирание. Он может попасть в аварию или какую-то ситуацию, в результате которой может пострадать», - предрёк Ильгеев в эфире канала НТВ.
Летом того же года добровольцы высадили здесь новое деревце.