В Бурятии в ДТП погибла женщина

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водитель легковушки доставлен в больницу



Сегодня утром в Кабанском районе водитель автомобиля «Тойота Витц» в 5 км. от станции Мишиха не справился с управлением и столкнулся со стоящей на обочине во встречном направлении грузовой машиной «Хино».



Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии пассажир «Витца», супруга водителя, скончалась от полученных травм на месте происшествия.



Водитель доставлен в медучреждение. Предварительно, уснул за рулём.

