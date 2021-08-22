В Бурятии в ДТП погибла женщина

Водитель легковушки доставлен в больницу
Сегодня утром в Кабанском районе водитель автомобиля «Тойота Витц» в 5 км. от станции Мишиха не справился с управлением и столкнулся со стоящей на обочине во встречном направлении грузовой машиной «Хино».
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии пассажир «Витца», супруга водителя, скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Водитель доставлен в медучреждение. Предварительно, уснул за рулём.
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