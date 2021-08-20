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В выходные Бурятию накроют дожди

В выходные Бурятию накроют дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В горах юго-запада ожидается мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, в выходные будет прохладная погода. По южной половине местами республики ожидаются дожди, ливни, грозы, в горах юго-запада с мокрым снегом. К концу выходных порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.

Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие три дня. 21 августа по республике местами дождь, днём по южной половине местами ливни, грозы, в горах юго-запада с мокрым снегом. Утром местами туманы. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 6-11, при грозе до 15-18 м/с. Температура ночью +8, +13, местами до +3, днём +21, +26, местами +13, +18.

В Улан-Удэ погода без осадков. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +10, +12, днём +23, +25.

В субботу, 22 августа, по южной половине республики дожди, местами ливни, ночью в горах юго-запада мокрый снег, по северной половине без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, по южной половине порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +1, +6, днём +17, +22, местами +10, +15.

В Улан-Удэ возможен дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +9, +11, днём +17, +19.

23 августа по республике местами кратковременные дожди, ночью по юго-западу и югу ливни. Ветер северо-западный 7-12, днём по южной половине порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +8, +13, местами +1, +6, днём +18, +23, местами +11, +16.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 16 м/с. Температура ночью +9, +11, днём +19, +21.


прогноз погоды дожди

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