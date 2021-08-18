В Бурятии Буддийская Сангха будет вручать овцеводам почётные знаки

Почётный знак создан из бронзы в литейной мастерской Иволгинского дацана «Эрхим Дархан» под руководством Чимит Багши Доржиева.





Буддийская традиционная Сангха России начала вручать именные почётные знаки овцевода-тысячника.Именной почётный знак «1000 мянгатан» (в переводе с бурятского языка - тысячник) предназначен для овцеводов - участников программы «Социальная отара». Он будет вручаться тем, кто уже передал более 1000 овец бесплатно, новым участникам программы. Первым получит почётный знак Эдуард Доржиев из села Ноехон Селенгинского района.- Эдуард Доржиев - один из первых участников программы «Социальная отара», начиная с 2014 по 2020 год от 500 овцематок, полученных по социальной программе, передал на безвозмездной основе 1400 ягнят (получается, на сумму 7 000 000 рублей) новым участникам программы для создания новых социальных отар овец, - отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России.Как сообщал «байкал-Daily», проект «Социальная отара» был инициирован Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым в целях развития овцеводства в сёлах Бурятии. Проект получил поддержку президента страны и был запущен в 2012 году. Его суть в том, что сельчане бесплатно получают отару овец, но обязаны один раз отдать часть приплода для следующих фермеров.- Такие отары также называют «хамбинскими», поскольку их бесплатную раздачу контролирует лично Хамбо Лама Дамба Аюшеев, и именно с главой буддистов России владельцы этих отар подписывают договоры, согласно которым на второй год чабаны начинают возвращать часть ярочек и валушков, чтобы из них сформировать новые социальные отары. Например, владельцы 500 овец возвращают Хамбо Ламе 200 ягнят, а те, кто получил 300 голов скота – 100 ягнят, - поясняли ранее в Сангхе.