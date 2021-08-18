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Улан-Удэ вновь «утонул» в лужах

Улан-Удэ вновь «утонул» в лужах
Общество,  Фото:online_buryatia
В мэрии заявили, что работа по откачке воды ведётся с двух часов ночи

Комбинат по благоустройству с двух часов ночи запустил в работу пять мотопомп, а через час на дежурство вышли 10 вакуумных машин, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

По сообщению комитета городского хозяйства, большая часть луж была полностью откачана к пяти утра, но из-за усиления дождя работа продолжается до настоящего времени. «Комбинат справляется с устранением осадков, работа идёт в штатном режиме», - заключили в администрации Улан-Удэ.




В свою очередь, под фотографиями и видео с лужами, опубликованными утром в пабликах online_buryatia, ves_ulan_ude, горожане активно возмущаются:

«Этот город для водоплавающих и водолазов!»
«Как всегда»
«Смывается город»
«И снова седая ночь»
«Тонем, как всегда»
«Одно и то же каждый год. Для показухи по ТВ походят, кое-какие замечания сделают, следующий объект - опять те же самые недоделки. И так из года в год, проблема некачественного ремонта и строительства дорог остаётся».

видео - online_buryatia и администрация Улан-Удэ.

Особенно впечатлила пользователей улица Сенчихина, по которой идёт трамвай – из-за воды рельсов здесь практически не видно: «В Бурятии изобрели первый в мире, плывущий трамвай», «Речной трамвайчик», «Так это же акватрамвай» и т.д.

дожди

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