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В Бурятии новый спорткомплекс построили в очень неудачном месте

В Бурятии новый спорткомплекс построили в очень неудачном месте
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Прокуратура подтвердила нарушения на новом спортивном комплексе в Иволгинском районе

Прокуратура Иволгинского района провела проверку и подтвердила выявленные активистами Общероссийского народного фронта в Бурятии нарушения, связанные с качеством исполнения и содержанием физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) открытого типа в селе Иволгинск. Главе района внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии, информацию «Байкал-Daily» подтвердили в прокуратуре республики.

Общественники выезжали на объект в июне этого года во время мониторинга реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни». Комплекс был построен в конце 2020 году на сумму свыше 11 млн руб. Среди перечня замечаний – нечёткая разметка, отслойка верхнего слоя резинового покрытия, отсутствие водоотвода на спортивных площадках, некачественные трибуны для зрителей, а также несоответствие ряда работ проекту. Также эксперты Народного фронта обратили внимание на отсутствие озеленения и необходимых помещений для смены одежды по сезону, хранения личных вещей, уборных.

Помимо этого, они отметили неудачное расположение спортивного объекта – он значительно удалён от центра поселения, находится вблизи трассы рядом с АЗС. Дорога с оживлённым движением транспорта создаёт вибрацию, последствия которой отчетливо видны в виде осыпания песка по бокам оснастки стадиона и трещин на оснастках бетонной площадки.

По словам местных жителей, сначала возведение ФОКа предполагалось на стадионе, где есть необходимая бытовая инфраструктура, туалеты и помещения для переодевания. Однако в итоге был выбран участок недалеко от дороги, где никаких удобств поблизости нет. При строительстве подрядчику пришлось сделать отсыпку и поднять уровень участка.

Народный фронт составил подробный список всех замечаний и направил в администрацию Иволгинского района запрос с просьбой устранить нарушения.


В июле совместно с прокуратурой, представителями подрядчика и администрации района общественники повторно выехали на место. Нарушения были к тому моменту частично устранены – трибуны усилили поперечными балками (правда, общественники посчитали, что конструкция все равно не внушает доверия), трещины на оснастке были забетонированы.

В свою очередь, районная прокуратура частично подтвердила доводы ОНФ о некачественном резиновом покрытии на поле, ненадёжно укреплённой баскетбольной стойке, отсутствии дренажной системы, водоотводных лотков, защитных ограждений в зависимости от вида спорта, ветро- и пылезащитных полос древесных и кустарниковых насаждений.

- По данному физкультурно-оздоровительному комплексу мы сделали вывод, что большинство замечаний относилось к проектной документации. Например, из-за ошибок в проекте по нанесению разметки на баскетбольной площадке дворовому тренеру пришлось просить подрядчика перерисовать разметку для трёхочкового броска, которая была неверно рассчитана по дальности и не позволяла делать игровой элемент правильно. Также по проекту шаткая баскетбольная стойка была позже усилена подрядчиком по просьбе администрации района, в противном случае она была бы просто опасна. Другая проблема объекта – содержание, которое трудно осуществить в данной местности. Администрации необходимо срочно определить порядок контроля за площадкой, иначе она быстро придёт в негодность, – прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.

Ранее прокуратура внесла главе Иволгинского района ещё одно представление – о несвоевременном оформлении ФОКа в собственность после приёмки, а также обязала определить орган, в зоне ответственности которого будет находиться объект.



ОНФ спорт физкультурно-оздоровительный комплекс

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