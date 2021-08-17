Мать заволновалась, так как ей никто не открывал
16 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали по заявлению женщины, живущей в городе Гусиноозёрск. Об этом случае рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Молодая женщина оставила семилетнего сына в квартире и ненадолго отошла по делам. Мальчик, как обычно, сам закрыл дверь изнутри.
Однако, когда мама вернулась, сын на стуки не реагировал и дверь не открывал.
Спасатели вскрыли входную дверь и впустили женщину домой. Как выяснилось, дошкольник всё это время просто крепко спал.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ городские спасатели через балкон проникли в квартиру, в которой оказался запертым двухлетний ребёнок.
Бурятские спасатели вскрыли дверь квартиры из-за спящего мальчика
Общество, Фото:
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