 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 августа

16 августа

Популярное

Бурятские спасатели вскрыли дверь квартиры из-за спящего мальчика

Бурятские спасатели вскрыли дверь квартиры из-за спящего мальчика
Общество,  Фото:pexels.com
Мать заволновалась, так как ей никто не открывал

16 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали по заявлению женщины, живущей в городе Гусиноозёрск. Об этом случае рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Молодая женщина оставила семилетнего сына в квартире и ненадолго отошла по делам. Мальчик, как обычно, сам закрыл дверь изнутри.

Однако, когда мама вернулась, сын на стуки не реагировал и дверь не открывал.

Спасатели вскрыли входную дверь и впустили женщину домой. Как выяснилось, дошкольник всё это время просто крепко спал.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ городские спасатели через балкон проникли в квартиру, в которой оказался запертым двухлетний ребёнок.
спасатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев просят привезти траву для животных Этнозоосада
Улан-удэнцев просят привезти траву для животных Этнозоосада
Общество, 17.08.2021
Свежескошенная трава полезна для обитателей Этнографического музея
Строящийся мост в Улан-Удэ могут назвать в честь президента
Строящийся мост в Улан-Удэ могут назвать в честь президента
Общество, 17.08.2021
Организаторы конкурса заверяют, что так голосовали сами жители Бурятии
Участники группы Little Big испытали на себе «бурятскую диету»
Участники группы Little Big испытали на себе «бурятскую диету»
Общество, 17.08.2021
Софья Таюрская и Илья Прусикин рассказали про свой отпуск в Иркутской области и Забайкалье
Бурятские спасатели вскрыли дверь квартиры из-за спящего мальчика
Бурятские спасатели вскрыли дверь квартиры из-за спящего мальчика
Общество, 17.08.2021
Мать заволновалась, так как ей никто не открывал
Мнения по поводу снятого в Бурятии сериала ТНТ разделились
Мнения по поводу снятого в Бурятии сериала ТНТ разделились
Общество, 17.08.2021
На телеканале ТНТ состоялась премьера «бурятского» сериала «Маньячелло»
В Бурятии продолжается медленное снижение COVID-19
В Бурятии продолжается медленное снижение COVID-19
Общество, 17.08.2021
Общее число случаев заражений превысило отметку в 55 тысяч
Жителям Бурятии предложили назвать детёныша изюбря
Жителям Бурятии предложили назвать детёныша изюбря
Общество, 17.08.2021
Оленёнка и его маму сфотографировали в «Заповедном Подлеморье»
В лесах Улан-Удэ находят телевизоры и матрасы
В лесах Улан-Удэ находят телевизоры и матрасы
Общество, 17.08.2021
Также на стихийной свалке обнаружены банки неиспользованных кофе и чая
30% жителей Бурятии пьёт некачественную питьевую воду
30% жителей Бурятии пьёт некачественную питьевую воду
Общество, 17.08.2021
Доля нестандартных проб питьевой воды в целом снижается
Бурятской борице Стальвире Оршуш подарили автомобиль
Бурятской борице Стальвире Оршуш подарили автомобиль
Общество, 17.08.2021
Подарок сделали друзья и предприниматели
В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по стрельбе из лука
В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по стрельбе из лука
Общество, 17.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия чемпионата страны
В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой
В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой
Общество, 17.08.2021
Мужчине предстоит почистить территорию от порубочных остатков 
Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление соседки
Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление соседки
Общество, 17.08.2021
Женщина пожаловалась в прокуратуру 
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 17.08.2021
Приём будет касаться вопросов нарушения прав несовершеннолетних
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу
Общество, 17.08.2021
Соревнования состоятся в конце сентября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^