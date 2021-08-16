Жителей Бурятии предупреждают о южном циклоне
По информации Бурятского гидрометцентра, 17 августа южный циклон вызовет по южной половине республики, а 18 августа на большей части территории республики дожди, местами сильные дожди и ливни.
- В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. Повышается риск затруднения движения на автомобильных дорогах и подтопления пониженных участков местности, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Жителей республики просят соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горы и на водоёмы.
На Бурятию надвигаются ливни
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