В Бурятии опровергли, что ГИБДД вооружилась дронами

Бурятия ошибочно попала в список регионов, где сотрудники ГИБДД начали использовать дроны



На федеральном уровне появилась информация о том, что Бурятия якобы вошла в число 17 регионов России, которые стали использовать беспилотники для выявления нарушений правил дорожного движения. Публикация об этом появилась в ТАСС, издание ссылается на пресс-центр МВД России. Информацию продублировали многие федеральные СМИ,



«На сегодняшний день в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении ТАСС.



Однако в Бурятии подобную информацию опровергли.



- В Бурятии летательные аппараты типа дрон для пресечения нарушений ПДД не применяются, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по республике.



Вероятно, перепутали Бурятию и Иркутскую область, которой вовсе не оказалось в списке. В Иркутской области ГИБДД как раз использует в своей практике беспилотники, о чём сообщала несколько раз.



Так, недавно дорожные полицейские Иркутской области проводили профилактическое мероприятие «Встречная полоса» с применением дронов.



- Контроль за соблюдением водителями транспортных средств правил обгона осуществлялся на самых аварийно-опасных участках дорог Приангарья как с привлечением скрытых экипажей ДПС, так и с воздуха, - говорилось в сообщении Госавтоинспекции Иркутской области.



На видеокадрах запечатлели тот самый дрон, который задействовали в работе. Также опубликованы кадры, снятые с помощью беспилотника. С воздуха засняли нарушителей, совершающих обгоны в неположенном месте.



В комментариях на странице УГИБДД по Иркутской области от подписчиков поступили запросы на запуск дрона на определённых участках дороги: «Срочно на Качугский тракт дроны. Каждый год на Байкал и с Байкала горы сумасшедших водил», «Почаще выезжайте в Казачинско-Ленский р-н, а именно Улькан! Тут полный ужас», «Очень хорошо. И правильно. Давайте на Качугский тракт штук 10 дронов. Каждый день притормаживаю пропуская этих идиотов, которым на всех плевать».

