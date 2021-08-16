В Забайкалье от коронавируса умерли ещё три пациента

В моногоспиталях Забайкалья 130 человек находятся в тяжёлом состоянии, 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.







За весь период COVID-19 унёс жизни 1 257 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено три летальных случая от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.