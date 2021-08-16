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В Забайкалье от коронавируса умерли ещё три пациента

В Забайкалье от коронавируса умерли ещё три пациента
Общество,  Фото:pixabay.com
С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 257 человек

По данным на 16 августа, за сутки в Забайкальском крае выявлено 247 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 60 787 забайкальцев.

За прошедшие сутки 56 человек вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших забайкальцев составило 53 486.

В моногоспиталях Забайкалья 130 человек находятся в тяжёлом состоянии, 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 1 257 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено три летальных случая от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 54 929 случаев заражения. Суточный прирост составил 115 больных.
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