В Улан-Удэ приедет «Поезд Победы»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Посетить уникальный передвижной музей сможет любой желающий



22 и 23 августа в Улан-Удэ остановится уникальный передвижной музей «Поезд Победы» (12+).



- Это уникальный музей, аналогов которому нет в мире. По сути это такая машина времени, которая позволяет нам погрузиться в прошлое и пройти весь путь Победы, начиная с тёплого мая 1941 года, заканчивая Победой в 1945 году. В «Поезде Победы» 8 вагонов, в каждом размещена определённая экспозиция, раскрывается 13 тем, - сообщила заместитель министра образования и науки Бурятии Наталья Сандакова.



Посетить музей может любой желающий. Но нужно предварительно зарегистрироваться на специальном сайте и получить пригласительный билет.



- Выставка будет размещена на первом пути станции Улан-Удэ. Посещение бесплатно: по пригласительным билетам. Пригласительный билет вы можете получить на сайте поездпобеды.рф, там нужно самостоятельно зарегистрироваться – указать ФИО, номер телефона и электронную почту. На указанную вами почту придёт пригласительный билет, по которому может пройти один взрослый и взять с собой двоих детей. Организаторы выставки не ставят обязательным условием наличие вакцины или ПЦР-теста, поскольку все меры безопасности предусмотрены – в вагоне могут находиться не более 12 человек, все посетители должны иметь маску и перчатки. В каждом вагоне есть рециркулятор, постоянно проводится санитарная обработка, - объяснила замминистра образования.



Средняя пропускная способность поезда - 550 человек в день. Выставка будет работать с 10 часов до 20.00. Обед с 14.00 до 15.00.



- Дети до шести лет не допускаются, дети от 6 до 11 лет допускаются только в сопровождении взрослых, дети с 12 лет могут самостоятельно посетить выставку, - добавила Наталья Сандакова.



Передвижной музей увидят жители 36 городов. «Сейчас он находится в Красноярске, в середине недели он будет в Иркутске, в конце недели – в Улан-Удэ», - заключила она.



Справка:



«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.



Музей «Поезд Победы» — это сплав традиции и новаторства, сочетание современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Это своеобразная машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный состав несёт их по дорогам войны через испытания и потери — к Победе.



Проект, реализованный в Год памяти и славы, получил своё развитие и продолжение в рамках Года науки и технологий. Авторы и организаторы значительно дополнили экспозицию научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых, которые внесли свой весомый вклад в Победу и развитие мировой науки в целом.





