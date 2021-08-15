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На Ольхоне разразился скандал с недопуском инвалида на паром без очереди

На Ольхоне разразился скандал с недопуском инвалида на паром без очереди
Общество, 
Дискриминация произошла с женщиной, перенёсшей рак четвёртой стадии

Дискриминационный скандал разразился вокруг ситуации на байкальском острове Ольхоне. Регулировщик, вопреки закону, отказал в проходе на паром без очереди иркутянке – инвалиду первой группы. При этом женщина показала положенные документы.

С дискриминацией столкнулась блогер из Иркутска Карина, которая рассказывает о том, как победила рак четвёртой стадии. Сейчас она находится в ремиссии, но последствия лечения от лимфомы ещё сильно дают о себе знать.

- За последний год я прошла химиотерапию и лучевую терапию. На данном этапе, спустя 5, 5 месяцев после лечения я оцениваю свой уровень энергии на 3 из 10, и то благодаря многим факторам. Это не значит, что мне легко. Эти красивые глаза теперь крайне плохо видят и лишь недавно стали спать. Эти красивые руки до сих пор не могут ровно и без тремора держать ложку. Эта красивая голова лишь недавно стало ясной. Этот красивый рот, лишь недавно начал есть. Эти красивые ноги не так давно не могли даже ходить. Этот красивый живот уже никогда не выносит ребёнка, - рассказывает на своей странице Карина.

Карине не может долго находиться на жаре. А очереди на паром на Ольхоне в разгар лета бывают многочасовыми. Поэтому женщина, как инвалид первой группы, и воспользовалась правом на проход без очереди. По дороге на Ольхон её автомобиль беспрепятственно пустили на паром, а вот на выезде с острова женщина внезапно столкнулась с отказом регулировщика и его хамством.

Очевидцы сняли видео разговора регулировщика и иркутянки. На видео он отпускает фразы, вроде «Это вы в Иркутске так говорите», «У нас тут свои законы», «Вы знали, куда едете».

При этом, рассказывает женщина, видео было снято уже после множества оскорблений в её адрес. Так, он заявлял, например: «Белобрысая дура, где она вообще болеет».

- Далее мы стали снимать видео в знак доказательства и говорить про законы уже на повышенных тонах - не работает. Фамилию он свою так и не сказал. До полиции не дозвониться, номера телефонов, указанные на информационном стенде для связи, не работают, - говорит пострадавшая.

Лишь спустя целый час уговоров самой женщины-инвалиды и подруг, её наконец пропустили на паром.

- Я прочитала в своём директе сотни сообщений о том, что люди получают насмешки, издевательства и даже угрозы, когда пытаются просто пройти без очереди, имея на это право. И да, даже имея инвалидность, я остаюсь девушкой и хочу выглядеть привлекательно и не объяснять всем, каким образом я её получила. Я не обязана отчитываться перед регулировщиком за своё здоровье, - заявила пострадавшая.

Она отмечает, что данный инцидент – это не частный случай, а глобальная проблема общества.

- Куда катится мир? Где понимание и сострадание? Если человек не выглядит как инвалид, значит он не чувствуете себя плохо? Если ребёнок особенный, значит надо его гнобить? Если я высказала свои права и сняла хамское отношение на видео, то сразу хайп? Люди, будьте добрее! Поставьте на моё место свою маму, сестру, дочь! Вряд ли бы взрослый сильный мужик смотрел, как как унижают его дочь или любимую женщину! Да врезал бы! А за меня некому постоять, и довольно часто я сталкиваюсь с унижением и оскорблением. Мужа нет, папа и отчим умер. Вот и приходится самой барахтаться и отстаивать свои права, - с горечью подводит итог иркутянка.

Пользователи активно поддерживают Карину и желают ей сил.


Ольхон инвалиды дискриминация

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