Бурятию накроют ливни

В республике объявлено штормовое предупреждение



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июля днём по республике, 20 июля ночью по северной половине местам ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни.



Сегодня, 19 июля, на большей части территории дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, местами по юго-западу до +7, днём +17,+22, местами по северу и юго-западу +24,+29.



Завтра, 20 июля, ночью по северной половине местам ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +12,+17, местами по юго-западу до +7, днём +17,+22, местами по северу и юго-западу +24,+29.



Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.



В ГУ МЧС по Бурятии просят в случае возникновения нештатной ситуации, а также при необходимости помощи пожарных и спасателей звонить по телефонам 101 или 112.

