Актёры из Бурятии снялись в новом сериале ТНТ





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhargal Badmatsyrenov (@jargal_badmatsyrenov)



Сериал ещё не вышел на экраны, а на него уже обрушились с критикой. Подписчики блогера Лены Миро просят как-нибудь повлиять на выход сериала.



«Вот и дождались последствий интервью Собчак с маньяком. На ТНТ вовсю рекламируют сериал «Маньячелло». Судя по трейлеру - чистая пропаганда в стиле «это модно». Уверена, что закон РФ создатели будут соблюдать до запятой - преподнесут тему в стиле ха-ха, но само название - отличный пиар маньяков. Скрытое, разрешённое законом продвижение в общество патологических уродов, убийств, расчленёнки, педофилии со смертельным исходом, извращений и прочей гадости. Сделайте что-нибудь. Вы же - профи и очень влиятельный блогер», - обратились подписчики.

Сериал ещё не вышел на экраны, а на него уже обрушились с критикой. Подписчики блогера Лены Миро просят как-нибудь повлиять на выход сериала.«Вот и дождались последствий интервью Собчак с маньяком. На ТНТ вовсю рекламируют сериал «Маньячелло». Судя по трейлеру - чистая пропаганда в стиле «это модно». Уверена, что закон РФ создатели будут соблюдать до запятой - преподнесут тему в стиле ха-ха, но само название - отличный пиар маньяков. Скрытое, разрешённое законом продвижение в общество патологических уродов, убийств, расчленёнки, педофилии со смертельным исходом, извращений и прочей гадости. Сделайте что-нибудь. Вы же - профи и очень влиятельный блогер», - обратились подписчики.

Несколько артистов из Бурятии снялись в сериале «Маньячелло» (16+), который вскоре покажут на телеканале ТНТ.Судя по анонсу, главную роль сыграл артист Русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич. Также в сериале снялась юмористка, КВНщица Татьяна Нежельская, ведущая Ася Касьянова, актёр Жаргал Бадмацыренов и другие. Последний ранее снимался в комедийном screenlife-сериала «Зона комфорта» (18+), где главную роль исполнял Гарик Харламов.Видео анонса сериала «Маньячелло» опубликовали в Telegram-канале Полпредства Бурятии в Москве.- «Байкал Кино» вышли на финишную прямую в производстве сериала «Маньячелло» для федерального телеканала ТНТ!!! Поздравляем и ждём выхода в эфир! – говорится в сообщении.Анонс к сериалу записан на мотив песни «Буратино», только здесь по слогам поют название «Маньячелло».«От классики он без ума,Пусть плачет по нему тюрьмаОн не учёный, не поэт,Но в книгах отыскал совет,Как наказать за грех и блуд.Скажите, как его зовут?Ма! Нья! Че! Лло!Маньячелло!».Показ сериала начнётся с 23 августа.