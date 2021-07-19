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Актёры из Бурятии снялись в новом сериале ТНТ

Актёры из Бурятии снялись в новом сериале ТНТ
Общество, 
Сериал «Маньячелло» раскритиковали ещё до выхода

Несколько артистов из Бурятии снялись в сериале «Маньячелло» (16+), который вскоре покажут на телеканале ТНТ.

Судя по анонсу, главную роль сыграл артист Русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич. Также в сериале снялась юмористка, КВНщица Татьяна Нежельская, ведущая Ася Касьянова, актёр Жаргал Бадмацыренов и другие. Последний ранее снимался в комедийном screenlife-сериала «Зона комфорта» (18+), где главную роль исполнял Гарик Харламов.

Видео анонса сериала «Маньячелло» опубликовали в Telegram-канале Полпредства Бурятии в Москве.

- «Байкал Кино» вышли на финишную прямую в производстве сериала «Маньячелло» для федерального телеканала ТНТ!!! Поздравляем и ждём выхода в эфир! – говорится в сообщении.

Анонс к сериалу записан на мотив песни «Буратино», только здесь по слогам поют название «Маньячелло».

«От классики он без ума,
Пусть плачет по нему тюрьма
Он не учёный, не поэт,
Но в книгах отыскал совет,
Как наказать за грех и блуд.
Скажите, как его зовут?
Ма! Нья! Че! Лло!
Маньячелло!».

Показ сериала начнётся с 23 августа.



Сериал ещё не вышел на экраны, а на него уже обрушились с критикой. Подписчики блогера Лены Миро просят как-нибудь повлиять на выход сериала.

«Вот и дождались последствий интервью Собчак с маньяком. На ТНТ вовсю рекламируют сериал «Маньячелло». Судя по трейлеру - чистая пропаганда в стиле «это модно». Уверена, что закон РФ создатели будут соблюдать до запятой - преподнесут тему в стиле ха-ха, но само название - отличный пиар маньяков. Скрытое, разрешённое законом продвижение в общество патологических уродов, убийств, расчленёнки, педофилии со смертельным исходом, извращений и прочей гадости. Сделайте что-нибудь. Вы же - профи и очень влиятельный блогер», - обратились подписчики.
сериал актеры

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