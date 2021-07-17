Холодную воду вернули улан-удэнцам после крупного отключения

По данным на 8 часов утра, холодное водоснабжение, отключенное накануне вечером в Улан-Удэ, полностью восстановлено. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Ранее на месте технологической аварии, из-за которой отключили воду, была установлена дизельная насосная станция для перекачки непрерывно поступающих сточных вод.
Сейчас проводятся дальнейшие ремонтные работы на участке самотёчного канализационного коллектора. Установлен гидрозатвор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в 20 часов в Улан-Удэ отключили холодную воду практически во всём Железнодорожном районе. Сперва анонсировали отключение на 183 улицах (более 84 тысяч потребителей). Затем к этому списку добавили ещё 73 улицы (стало уже 92 тысячи человек). За 2,5 часа до отключения также стало известно, что холодной воды лишится и часть Советского района – микрорайон Стеклозавод и станция Дивизионная.
При этом часть улан-удэнцев и вовсе провела 12 часов и без холодной, и без горячей воды. Ведь горячая вода была отключена ранее, в понедельник, потребителям от ТЭЦ-1.
Масштабное отключение холодной воды произошло из-за инцидента на улице Революции 1905 года. При обследовании засора на линии напорного канализационного коллектора был обнаружен провал на трубопроводе. Установленная на месте дизельная насосная станция не могла справиться с огромным объёмом перекачки стоков, которые идут со всего Железнодорожного района. Поэтому вынужденно пришлось отключить от холодного водоснабжения такую крупную территорию.
Вечером 16 июля, после отключения холодного водоснабжения, рабочие обнаружили место разрушения самотёчного канализационного коллектора.
Сейчас над устранением технологической аварии работают 20 сотрудников ремонтных бригад и 10 единиц спецтехники.