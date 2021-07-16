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В Улан-Удэ более шести тысяч домов лишатся холодной воды

В Улан-Удэ более шести тысяч домов лишатся холодной воды
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Масштабное отключение холодной воды произойдёт из-за аварии

С 20 часов 16 июля до 8 часов утра субботы, 17 июля в Улан-Удэ состоится масштабное отключение холодной воды. Причина – неисправность на самотечном коллекторе по ул. Революции 1905 года.

- Будет прекращена подача холодного водоснабжения потребителям Железнодорожного района. За исключением микрорайонов Загорск, Восточный, Стеклозавод и станции Дивизионная, - сообщили в МУП «Водоканал».


Под ограничение попадают 183 улицы, 6433 дома, более 84 тысяч потребителей.

- 14 июля в 15 часов в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступила заявка о засоре на линии напорного канализационного коллектора по улице Революции 1905 года, 98. При обследовании сетей был обнаружен провал на трубопроводе. Оперативно была установлена дизельная насосная станция по откачке стоков во избежание их выхода на поверхность. Однако даже дизельная насосная станция не справляется с таким объёмом перекачки стоков, которые идут со всего Железнодорожного района Улан-Удэ. Поэтому принято решение об отключении холодного водоснабжения в Железнодорожном районе, - пояснили в МУП «Водоканал».

Аварию устраняют 30 сотрудников из ремонтных бригад и семь единиц спецтехники. Работы на объекте идут в круглосуточном режиме.


Подвоз воды будет организован. По всем вопросам можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по тел.: 44-00-00; 44-10-33.

Список улиц, попадающих под отключение: 





отключение воды

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